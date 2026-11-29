ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿಯರಿಗಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಬೇರೆ: ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಓಪನ್ ಟಾಕ್!
ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ನಾನು ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲ ಎಂದ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್! ರಾಮ್ ಚರಣ್ ‘ಪೆದ್ದಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಖುಷಿ, ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನಿಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್, ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಅವರು, ಇದೀಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಾವು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ‘ಟ್ರೈನ್’ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ನೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ವಿಶೇಷ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಎಂದಿಗೂ ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ
ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತೆಲುಗಿನ ‘ಪೆದ್ದಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಂಭಾವನೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಿತ್ತು. ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ‘ಪೆದ್ದಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್!
ತೆಲುಗಿನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಪೆದ್ದಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ‘ಹೆಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲೋ’ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ವಿಶೇಷ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಯರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ನೋಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿವೆ.
ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಜೊತೆ ‘ಟ್ರೈನ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟನೆ
ಇನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಅಭಿನಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ‘ಟ್ರೈನ್’ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಿಸ್ಕಿನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಶ್ರುತಿ, ಒಂದೆಡೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವಿಶೇಷ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಲಾತ್ಮಕ ಆಸಕ್ತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡುವ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಈ ನೇರ ಮಾತುಗಳು ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
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