ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 'ಫ್ಲರ್ಟ್' ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಹುಡುಗ ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್!
'ಸ್ಪುರದ್ರೂಪಿ' ನಟ ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿಯೂ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ‘ಫ್ಲರ್ಟ್’ (Flirt) ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು , ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ!
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಹೀರೊ ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ 'ಫ್ಲರ್ಟ್' ಚಿತ್ರದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಶುರು!
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿರುವ 'ಸ್ಪುರದ್ರೂಪಿ' ನಟ ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ (Chandan Kumar), ಈಗ ಕೇವಲ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿಯೂ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ‘ಫ್ಲರ್ಟ್’ (Flirt). ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಸಖತ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ!
ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದವು. ತಮ್ಮ ಶ್ರಮದ ಫಲವಾದ ಈ 'ಫ್ಲರ್ಟ್' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಿಗೂ ತಲುಪಬೇಕು, ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚಂದನ್ ಒಂದು ಸಾಹಸಮಯ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದರು! ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು 'ಶಾರ್ಪ್' ಮತ್ತು 'ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್' ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಕಳೆ ನೀಡಿ ಈಗ ರೀ-ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಚ್ಚನ ಸಪೋರ್ಟ್, ಚಂದನ್ ಎಫರ್ಟ್!
ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಬಾದ್ಷಾ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ದೊಡ್ಡ ಆನೆಯ ಬಲದಂತಿದೆ. ಚಂದನ್ ಅವರನ್ನು 'ನಮ್ಮನೆ ಹುಡುಗ' ಎಂದೇ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಸುದೀಪ್, ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕುರಿತಾದ ‘ನೀ ನನ್ನ ಜೀವ...’ ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡು ಈಗಾಗಲೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೇರಿದೆ. ಕಿಚ್ಚನ ಕಂಠಸಿರಿ ಮತ್ತು ಚಂದನ್ ಅವರ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಲಹರಿ ವೇಲು ಅವರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಡಿಯೋ ರೈಟ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ಲರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಚುಡಾಯಿಸೋದಲ್ಲ!
ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದೊಂದು ತರ್ಲೆ-ತಮಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಊಹೆ ತಪ್ಪು! ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "ಫ್ಲರ್ಟ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಚುಡಾಯಿಸುವುದಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಗಾಢವಾದ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ 'ಡವ್' (Dove) ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸತ್ಯವಾದ ಲವ್ ಇರುತ್ತದೆ." ಇದೊಂದು ಪಕ್ಕಾ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ (Rom-Com) ಸಿನಿಮಾ ಆದರೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಕೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಎಮೋಷನಲ್ ಜರ್ನಿ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಬಲಿಷ್ಠ ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ:
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದನ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಿಮಿಕಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷತಾ ಬೋಪಣ್ಣ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರ ದಂಡೇ ಇದೆ. ಹಿರಿಯ ನಟ ಅವಿನಾಶ್ ಜಡ್ಜ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗತ್ತು ತೋರಿಸಿದರೆ, ಶೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ ಅವರು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಿರೀಶ್ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಅವರ ನಟನೆ ಚಿತ್ರದ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್.
ಸಂಗೀತದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಜಸ್ಸಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳು ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪಾಗಿದ್ದರೆ, ನಕುಲ್ ಅಭಯಂಕರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಹಾಡು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೆಚ್.ಸಿ. ವೇಣು ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಈ 'ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್' ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಹುರುಪಿನಲ್ಲಿ ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ 'ಫ್ಲರ್ಟ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೇಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೆಲೆ ಹರಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ!
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