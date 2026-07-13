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- Ramayana Trailer: ಜುಲೈ 14, 18 ಅಲ್ಲ, ₹4000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ 'ರಾಮಾಯಣ' ಟ್ರೈಲರ್ ಬರೋದು ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು!
Ramayana Trailer: ಜುಲೈ 14, 18 ಅಲ್ಲ, ₹4000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ 'ರಾಮಾಯಣ' ಟ್ರೈಲರ್ ಬರೋದು ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು!
2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಚಿತ್ರ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೊನೆಗೂ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
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Image Credit : instagram
ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ?
ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ಟ್ರೈಲರ್ ಅನ್ನು ಜುಲೈ 24, 2026 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. 'ಭಾರತದಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೈಲರ್ ಜುಲೈ 24, 2026 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಜುಲೈ 14 ಅಥವಾ 18ರಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.
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Image Credit : Youtube@WorldOfRamayana
'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದಾರೆ?
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತಾಮಾತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಿವಿ ನಟ ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣದಿಂದಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
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Image Credit : Youtube@SonyMusicIndia
4000 ಕೋಟಿಯ 'ರಾಮಾಯಣ' ಯಾಕೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ?
'ರಾಮಾಯಣ' ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸುಮಾರು 4000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
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Image Credit : Facebook
ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗ 2026ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
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Image Credit : Facebook
'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ?
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಮೊದಲೇ ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
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