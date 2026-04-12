ಜಾಮ್‌ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರ ದಂಡೇ ನೆರೆದಿತ್ತು. ಕೈಲಾಶ್ ಖೇರ್ ಅವರ 'ಬಬಮ್ ಬಮ್' ಹಾಡಿಗೆ ಶಾರುಖ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಜಾಮ್‌ನಗರದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯರ ದಂಡೇ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು.

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್, ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಶಿಖರ್ ಪಹಾರಿಯಾ, ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಈ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಜೆ ಐಷಾರಾಮಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿತ್ತು.

ಕೈಲಾಶ್ ಖೇರ್ ಅವರ 'ಬಬಮ್ ಬಮ್' ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್

ಗಾಯಕ ಕೈಲಾಶ್ ಖೇರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಫೇಮಸ್ ಹಾಡು 'ಬಬಮ್ ಬಮ್' ಹಾಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದ್ದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಡಮರು ಹಿಡಿದು ಅವರು ನೀಡಿದ ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹುಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸಿತು. ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ, ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ, ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ, ಅನಂತ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಡಿಗೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿದರು. ಈ ಕ್ಷಣ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಳೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಸಖತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್‌ಗೆ ಇಳಿದು ಕುಣಿದರು. 'ಬಬಮ್ ಬಮ್' ಹಾಡಿಗೆ ಶಾರುಖ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ. ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್‌ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ, ಬಡವರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.