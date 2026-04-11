ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲಿ ಅವರ ಮುಂಬರುವ 'ರಾಕಾ' ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಲುಕ್ 'ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲಿ ಅವರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ರಾಕಾ'ದಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿರುವ ಅವರು, ಪೋಸ್ಟರ್ 'ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ 'ಮಾಸ್ ಮಾಸ್ ಮಾಸ್' ಆಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕೂಡ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲಿ ಅವರ ಮುಂಬರುವ 'ರಾಕಾ' ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಲುಕ್ 'ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನವಾದ ಏಪ್ರಿಲ್ 8 ರಂದು 'ರಾಕಾ' ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿನಿಮಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
'ರಾಕಾ'ಗೆ ಶಾರುಖ್ 'ಮಾಸ್' ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು X (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, "ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್... ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಅನುಭವ... ಅಟ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ - ಮಾಸ್ ಮಾಸ್ ಮಾಸ್ ಆಗಿರಲಿದೆ!! #Raaka ತುಂಬಾ ರೋಚಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್!!" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಟ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ 'ಜವಾನ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್
'ರಾಕಾ' ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಗುರುಗಳಿರುವ ಕೈಯಿಂದ ಮುಖವನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ, ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕೂದಲು, ಮತ್ತು ದಪ್ಪ, ಬಿಳಿಯಾದ ಮೀಸೆ ಹಾಗೂ ಗಡ್ಡ ಅವರ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲಿಗೆ ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಿನಿಮಾ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಮಗೆ ಬಹಳ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ರಾಕಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ... ಇದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ನನ್ನೊಳಗೆ ಹೊತ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಭಾಗ. 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಐಡಿಯಾವನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಾಗಲು ಬಿಡದೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆ," ಎಂದು ಅವರು X ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತರುವ ಪಯಣವು ತನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಈ ಸಿನಿಮಾ 'ಕೇವಲ ಒಂದು ಆರಂಭ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ತಾರಾಗಣದ ಬಗ್ಗೆ
ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ 'ರಾಕಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ನಟನೆಯ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ 'ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್'. ಸುಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ 2024 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದು 'ಪುಷ್ಪ: ದಿ ರೈಸ್' ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಫಹಾದ್ ಫಾಸಿಲ್, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ಸುನೀಲ್ ಮತ್ತು ರಾವ್ ರಮೇಶ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರವೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತ್ತು.