Kannada

ನೈಜ ಘಟನೆ ಆಧಾರಿತ 4 ಸಿನಿಮಾ, ಸೀರೀಸ್

entertainment Sep 21 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Instagram
Kannada

ನೈಜ ಘಟನೆ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾ-ಸೀರೀಸ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟಿಟಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. 

Image credits: Instagram
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ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಚ್ಚನ್

ಸೌತ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ರವಿತೇಜ ನಟನೆಯ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಚ್ಚನ್' ಸಿನಿಮಾ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ದಾಳಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿ ಸರ್ದಾರ್ ಇಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಜೀವನದ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥಾವಸ್ತು.

Image credits: Instagram
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ದ ಮನಿ ಗೇಮ್

ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 'ದ ಮನಿ ಗೇಮ್' ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥ್ಲೀಟ್‌ಗಳ ಜೀವನದ ರೋಚಕ ಪಯಣವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

Image credits: Instagram
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ಸೆಕ್ಟರ್ 36

ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮೆಸ್ಸಿ ನಟನೆಯ 'ಸೆಕ್ಟರ್ 36' ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ನೋಯ್ಡಾದ ಸೆಕ್ಟರ್ 36ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ನೈಜ ಘಟನೆಯನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Image credits: Instagram
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ಬರ್ಲಿನ್

ಅಪಾರಶಕ್ತಿ ಖುರಾನಾ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಬೋಸ್ ನಟನೆಯ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಬರ್ಲಿನ್' ಜೀ5 (Zee5) ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೈಜ ಘಟನೆಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮನ್ನು 90ರ ದಶಕದ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.

Image credits: Instagram

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