ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟಿಟಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರವಿತೇಜ ನಟನೆಯ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಚ್ಚನ್' ಸಿನಿಮಾ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ದಾಳಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿ ಸರ್ದಾರ್ ಇಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಜೀವನದ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥಾವಸ್ತು.
ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 'ದ ಮನಿ ಗೇಮ್' ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳ ಜೀವನದ ರೋಚಕ ಪಯಣವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮೆಸ್ಸಿ ನಟನೆಯ 'ಸೆಕ್ಟರ್ 36' ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ನೋಯ್ಡಾದ ಸೆಕ್ಟರ್ 36ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ನೈಜ ಘಟನೆಯನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಾರಶಕ್ತಿ ಖುರಾನಾ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಬೋಸ್ ನಟನೆಯ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಬರ್ಲಿನ್' ಜೀ5 (Zee5) ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೈಜ ಘಟನೆಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮನ್ನು 90ರ ದಶಕದ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.
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