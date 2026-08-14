ರಾಕಿ ಭಾಯ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ ಮತ್ತು ಧಮ್‌! ಆದರೆ ಯಶ್‌ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುರುತು ಅಂದರೆ ಅವರ ಫಿಟ್‌ ಬಾಡಿ. ‘ಕೆಜಿಎಫ್‌’ನಿಂದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌’ವರೆಗೆ ಯಶ್‌ ಅವರ ದೇಹದ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು..

ರಾಕಿ ಭಾಯ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ ಮತ್ತು ಧಮ್‌! ಆದರೆ ಯಶ್‌ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುರುತು ಅಂದರೆ ಅವರ ಫಿಟ್‌ ಬಾಡಿ. ‘ಕೆಜಿಎಫ್‌’ನಿಂದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌’ವರೆಗೆ ಯಶ್‌ ಅವರ ದೇಹದ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 40ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಸ್‌ಪ್ಯಾಕ್‌ ಅಬ್ಸ್‌ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಶ್‌ ಅವರ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ ರಹಸ್ಯವೇನು? ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್‌, ಕಠಿಣ ಡಯಟಿಂಗ್‌ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಯಶ್‌ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ವರ್ಕೌಟ್‌!

ಯಶ್‌ ಅವರ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ ರೂಟೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು ವರ್ಕೌಟ್‌. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ದಿನದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ವರ್ಕೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯೊದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ವೆಯ್ಟ್‌ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌ವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇಹವನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಆಗಿಡಲು ಪುಶ್‌ಅಪ್ಸ್‌, ಪುಲ್‌ಅಪ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಕೋರ್‌ ವರ್ಕೌಟ್‌ಗಳು ಅವರ ರೂಟೀನ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಕೇವಲ ಸಿಕ್ಸ್‌ಪ್ಯಾಕ್‌ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಹದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಥ್‌ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

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ಯಶ್‌ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌: ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ!

ಯಶ್‌ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಒಂದು ದಿನ ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ, ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಬ್ರೇಕ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ವರ್ಕೌಟ್‌ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಯಶ್‌, ಸಿನಿಮಾ ಪಾತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವರ್ಕೌಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ‘ರಾಕಿ ಭಾಯ್‌’ ಬಾಡಿಯ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ ಇಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ!

ಪ್ಲೇಟ್‌ನಲ್ಲೂ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ ಕಾಳಜಿ

ವರ್ಕೌಟ್‌ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಆಹಾರವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ಯಶ್‌ ಅವರ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ. ಅವರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಟ್ಸ್‌, ಬ್ರೌನ್‌ ಬ್ರೆಡ್‌, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದಲ್ಲಿ ಮೀನು, ಸೀಫುಡ್‌ ಮತ್ತು ಅನ್ನದಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್‌ ಬ್ರೆಡ್‌ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ರಾತ್ರಿ ಹಗುರವಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ‘ನೋ’!

ಫಿಟ್‌ ಬಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಶ್‌ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಜಂಕ್‌ ಫುಡ್‌, ಅತಿಯಾಗಿ ಕರಿದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ನಂತರ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ತಿನ್ನುವುದು ಅವರ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿಲ್ಲ.

ಸಿಕ್ಸ್‌ಪ್ಯಾಕ್‌ ಬೇಕಾ? ಜಿಮ್‌ ಒಂದೇ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ!

ಯಶ್‌ ಅವರ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ ರೂಟೀನ್‌ನಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠವೆಂದರೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಫಿಟ್‌ ಬಾಡಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ವರ್ಕೌಟ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರ, ನಿದ್ದೆ, ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಶಿಸ್ತು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿದಿನ ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೂ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಿಕ್ಸ್‌ಪ್ಯಾಕ್‌ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೆರಡು ವಾರಗಳ ಗುರಿಯಲ್ಲ; ಅದು ನಿರಂತರ ಜೀವನಶೈಲಿ.

‘ಕೆಜಿಎಫ್‌’ಯಿಂದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌’ವರೆಗೆ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ ಕಮಾಲ್‌!

‘ಕೆಜಿಎಫ್‌’ನಲ್ಲಿ ರಗಡ್‌ ರಾಕಿ ಭಾಯ್‌ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಶ್‌, ಇದೀಗ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌’ನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್‌ ಮತ್ತು ಫಿಟ್‌ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 40ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಎನರ್ಜಿ, ಅದೇ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌! ಯಶ್‌ ಅವರ ಬಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮೇಷನ್‌ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್‌ಗಿಂತ ವರ್ಕೌಟ್‌, ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಶಿಸ್ತೇ ಪ್ರಮುಖ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎನ್ನಬಹುದು.