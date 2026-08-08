ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್ಅಪ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದೆ.
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್ಅಪ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾದ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಬರೀ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ..!
ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ.‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ. ಇದು ಕೇವಲ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನೂ ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ. ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಟನಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ಸು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸೋಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ..’
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೂ ಯಶ್ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸೋಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ” ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಶ್, ತಮ್ಮ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೊಬ್ಬರದ್ದೇ ಅಲ್ಲ, ಹಲವು ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಪರಿಶ್ರಮವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅನುಭವ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಮ್ಮ ಆಶಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ನಾನು ಮೈಸೂರು ಪಡವರಹಳ್ಳಿಯವನು.. ನನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ?’
ಯಶ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಯಣದ ಝಲಕ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿತು. “ನಾನು ಮೈಸೂರು ಪಡವರಹಳ್ಳಿಯವನು. ನನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಮುಂಚೆನೇ..!” ಎಂದು ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಯಶ್, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ಯಾವುದೂ ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಗುರಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಲುಪಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡಿಬೇಕು.. ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಬೇಕು..’
ಯಶ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಕುರಿತಾದ ಕೆಲವು ಸರಳ ಆದರೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂದೇಶಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಯಬೇಕು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಟ್ಟುವಂತಹ ಅಂಶಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಬರೀ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ..!
ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಗ್ಲಾಮರ್, ಕ್ರೈಮ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಪಕ್ಕಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಹಜ. ಆದರೆ ಯಶ್ ಮಾತುಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿವೆ. ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಕೇವಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವೂ ಯಶ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಗ್ಯಾಪ್.. 200 ದಿನಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್..!
‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರೋಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. “ಲಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಎನಿಸಬಹುದು. ನಿಜ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಯಶ್, ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 200 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಇದೀಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಯಶಸ್ಸು ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ.. ನನ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ!’
ಯಶ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ. “ಯಶಸ್ಸು ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನನ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರದು” ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟನಾಗಿ ತಾವು ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ. ನಿರ್ದೇಶನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲರ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಕಿ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಯಶ್ ಕೊಟ್ಟ ‘ರಾಕಿಂಗ್’ ಗಿಫ್ಟ್!
‘ಕೆಜಿಎಫ್’ನ ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ನಂತರ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಮೂಲಕ ಆ ಕಾತರಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಕೇವಲ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಹಲವು ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಶ್ರಮದ ಫಲ. ಗುರಿ, ಸಮಯ, ಶಕ್ತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂಕೇತ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಯಶ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತಾ? 200 ದಿನಗಳ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫಲ ನೀಡಲಿದೆ? ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ನಂತರ ಯಶ್ ಅವರ ಹೊಸ ಅವತಾರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಡಲಿದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗೋದು ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೇ!