ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಾಗೂ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಪರಶುರಾಮನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕನ್ನಡದ ನಂಟು! ಯಶ್ ಅವರೇ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ಆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟ ಯಾರು? ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಾದ ಪರಶುರಾಮನಿಗೂ ಕನ್ನಡದ ನಂಟಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರೇ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರನೇ ಅವತಾರವಾದ ಪರಶುರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಸುಹಾಸ್ ಆತ್ರೇಯಸ್ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಹಾಸ್ ಅವರೇ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಯಶ್ ಅವರೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಇದೀಗ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಇವರದೇ ಧ್ವನಿ!
ಪರಶುರಾಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ನಟಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯುಜ್ಜಿಹ್ವಾ (ಶೂರ್ಪನಖಿಯ ಪತಿ) ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಸುಹಾಸ್ ಆತ್ರೇಯಸ್ ಅವರೇ ಕಂಠದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುಜ್ಜಿಹ್ವಾ ರಾವಣನ (ಯಶ್) ತಂಗಿಯ ಗಂಡ. ಹೀಗಾಗಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಸುಹಾಸ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯ ನಡುವೆ ನೇರ ಮುಖಾಮುಖಿ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ. ಇದು ಯಶ್ ಮತ್ತು ಸುಹಾಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಯಶ್ ಅವರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ (ಕೆಜಿಎಫ್, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ) ಸುಹಾಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆ!
ಪರಶುರಾಮನಂತಹ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡುವುದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸುಹಾಸ್ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಇಂತಹ ಬೃಹತ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿರುವ ಯಶ್, ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆಯ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅತ್ಯಂತ ನೈಜವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಬೇಕೆಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ವೇಳೆ ರಕ್ತ ಬರುವಷ್ಟು ಶ್ರಮ!
ಪರಶುರಾಮನ ಪಾತ್ರದ ಗಂಭೀರತೆ ಮತ್ತು ಅಬ್ಬರದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡುವಾಗ ಸುಹಾಸ್ ಆತ್ರೇಯಸ್ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸತತ ಕಂಠದಾನದ ಶ್ರಮದಿಂದ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಹಾಸ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ (ಪರಶುರಾಮ) ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ (ವಿದ್ಯುಜ್ಜಿಹ್ವಾ) ಅವರ ತುಟಿಗಳ ಚಲನೆಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ 'ಬ್ರಹ್ಮ ಎಐ' ಎಂಬ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂಲ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದಂತೆಯೇ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ.
ಸುಹಾಸ್ ಆತ್ರೇಯಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ!
ಸುಹಾಸ್ ಆತ್ರೇಯಸ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಲಾವಿದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರೂ ಹೌದು. ಧ್ವನಿಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಹಿಡಿತವೇ ಯಶ್ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಾವಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ ತೂಕಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ಪಾತ್ರಗಳ ಧ್ವನಿಯೂ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಶ್ ಅವರು ಸುಹಾಸ್ ಅವರಂತಹ ನುರಿತ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.