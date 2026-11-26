ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ 'ಧರ್ಮನ್' ರಿಮೇಕ್ ಚಿತ್ರವೇ? ಲೀಕ್ ಆಯ್ತು ಕಥೆ; ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಾಕ್!
Dharman Movie Update: ಅಶ್ವತ್ ಮಾರಿಮುತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಧರ್ಮನ್' ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಚಿತ್ರ
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತನಗಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್. ಇವರ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ 'ಧರ್ಮನ್' ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಜೈಲರ್ 2' ಚಿತ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಶ್ವತ್ ಮಾರಿಮುತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ 'ಧರ್ಮನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೈದ್ಯರಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ರಜನಿಕಾಂತ್
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ವೈದ್ಯರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭರ್ಜರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರೋಚಕ ಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ, 'ಧರ್ಮನ್' ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಜಪಾನೀಸ್ ಅನಿಮೆ ಸರಣಿಯಾದ 'ಮಾನ್ಸ್ಟರ್' ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಕಥೆಗಳಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ.
ಜನಪ್ರಿಯ ಅನಿಮೇಷನ್ ಸರಣಿಯ ಕಥೆಯಾ ಧರ್ಮನ್?
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 173ನೇ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ 'ಧರ್ಮನ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಶ್ವತ್ ಮಾರಿಮುತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ, 2004 ರಿಂದ 2005 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಜಪಾನೀಸ್ ಅನಿಮೆ ಸರಣಿಯಾದ 'ಮಾನ್ಸ್ಟರ್' ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 'ಧರ್ಮನ್' ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಎದ್ದಿದೆ. ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಸರಣಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಥೆಯೇ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೇಯರ್ಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ.
'ಧರ್ಮನ್' ಚಿತ್ರ 'ಮಾನ್ಸ್ಟರ್' ಸರಣಿಯ ಅಧಿಕೃತ ರಿಮೇಕ್?
ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಬದಲು ಬಾಲಕನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ವೈದ್ಯರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೇಯರ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಆ ಬಾಲಕ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ವಿವಿಧ ಕೊಲೆ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ವೈದ್ಯರ ಜೀವನವೇ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ಎದುರಿಸುವ ನೈತಿಕ ಹೋರಾಟಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಿಗೂಢ ಘಟನೆಗಳೇ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಸರಣಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಧರ್ಮನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ರಜನಿಕಾಂತ್ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಅನಿಮೆ ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಗೆ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಊಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 'ಧರ್ಮನ್' ಚಿತ್ರ 'ಮಾನ್ಸ್ಟರ್' ಸರಣಿಯ ಅಧಿಕೃತ ರಿಮೇಕ್ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೃಢೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯ ಎಂಬುದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ನಂತರವೇ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.
ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪುತ್ತಿರುವ ಧರ್ಮನ್ ಶೂಟಿಂಗ್!
ಒಂದೆಡೆ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ 'ಧರ್ಮನ್' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಹುತೇಕ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಾಗೆಯೇ, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿಜವಾಗಿಯೂ 'ಮಾನ್ಸ್ಟರ್' ಅನಿಮೆ ಸರಣಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯಾ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.