ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅಭಿನಯದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. 13 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ₹1,500 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಭಾಗದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.18): ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ವಾರದ ದಿನವಾದ 13ನೇ ದಿನ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ನೆಟ್ ಗಳಿಕೆ ₹800 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹1,500 ಕೋಟಿ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ.
13ನೇ ದಿನ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
Sacnilk ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ 13ನೇ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹28.70 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅಂದರೆ 12ನೇ ದಿನ ₹32 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, 13ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ.10.3ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಸಹಜವಾದರೂ, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. 13 ದಿನಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ₹1,483.50 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹981.50 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ₹821.30 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಭಾಷಾವಾರು ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪಾಲು ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಭಾಷಾವಾರು ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ:
ಹಿಂದಿ: ₹627 ಕೋಟಿ
ಕನ್ನಡ: ₹67.20 ಕೋಟಿ
ತೆಲುಗು: ₹52.40 ಕೋಟಿ
ತಮಿಳು: ₹38.05 ಕೋಟಿ
ಮಲಯಾಳಂ: ₹36.65 ಕೋಟಿ
13 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 3,05,513 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯೇನು?
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 14 ವರ್ಷಗಳ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳು ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಲಂಕಾಧಿಪತಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾವಣ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮದ ನಡುವಿನ ಮಹಾಸಮರಕ್ಕೆ ಕಥೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯವಾದ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರವೀ ದುಬೆ, ಆದಿನಾಥ್ ಕೊಠಾರೆ, ಇಂದಿರಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್, ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್, ಶೀಬಾ ಚಡ್ಡಾ, ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಮತ್ತು ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ?
ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯಪರಿಣಾಮ ಸಂಸ್ಥೆ DNEG ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರವಾಗಿದೆ. ‘ರಾಮಾಯಣ’ವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಮಹಾಕಾವ್ಯವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಭಾಗವು 2028ರ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.