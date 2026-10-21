ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 4,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರವು ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಮೊದಲ ಭಾಗ ತೆರೆಕಾಣಲಿದ್ದು, ವಿದೇಶ ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಯಶ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮುಂತಾದ ದಿಗ್ಗಜರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಕನಸಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರವು ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂದರೆ ₹4,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಚಲನಚಿತ್ರವು ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗವು ಈ ಬಾರಿಯ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಭಾಗವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಹವಾ!
ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಭರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಶುರುವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಂದ ಅಪಾರ ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೆನಡಾ, ಅಮೆರಿಕ, ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ನ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇನ್ನು 15 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ಅಮೆರಿಕ, ಯುಕೆ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 1.12 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಚಿತ್ರದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಬಂದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನದ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್!
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲೂ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಯು ₹400 ರಿಂದ ₹500 ಗಳ ನಡುವೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ವ ರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನದ ದಿನಾಂಕದ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದಲೇ ಒಟ್ಟು ₹4.78 ಕೋಟಿ ಗ್ರೋಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಕೇವಲ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಚಿತ್ರದ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ₹2.96 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ಪೈಕಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಒಂದರಲ್ಲೇ ₹1.39 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ.
ದಿಗ್ಗಜ ತಾರಾಗಣ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ!
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಅನುಭವಿ ಕಲಾವಿದರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್, ರವಿ ದುಬೆ, ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಲಾರಾ ದತ್ತ ಹಾಗೂ ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್ ಅವರಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ 'ಜಟಾಯು' ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.