ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಗಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅವಧಿ 3 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ‘ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ’ ಸಿನಿಮಾವೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರದೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವೂ ಇದೆ.
ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ: ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಸದ್ದು! ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆ? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟು!?
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್’ (Ramayana: Rise of a Legend) ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 1.05 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆ!
ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರವು 1 ಲಕ್ಷ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. BFilmy ವರದಿಯಂತೆ, ಒಟ್ಟು 1,430 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ 5,200 ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 1,11,400 ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಂದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭವಾದ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ವೆಂಕಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೀಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಅಮೆರಿಕದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್, ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ 19 ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿ!
ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು Fandango ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ‘ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್’ ಚಿತ್ರದ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ (IMAX) ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 7 ಡಾಲರ್ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪ್ರೋಮೋ ಕೋಡ್ ಬಳಸಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಇದು ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು, ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಣಬೀರ್ ರಾಮನಾಗಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಅಬ್ಬರ!
ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಹೊಸ ಪಾತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿನ ಸಾಹಸಮಯ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರು ರಾವಣನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ, ಕುಬೇರನ ಸೋತ ಸೇನೆಯ ಸೈನಿಕರ ಮೃತದೇಹಗಳ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಂಕೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ರಾವಣನ ಭವ್ಯ ರೂಪ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅವಧಿ 3 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ‘ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ’ ಸಿನಿಮಾವೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರದೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವೂ ಇದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಅಮೆರಿಕದ ಆರಂಭಿಕ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಧುರಂಧರ್ 2’ ನಂತರ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪುವ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಆದಿಪುರುಷ್’ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿರುವ ಸುಮಾರು 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನೂ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೀರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸದ್ಯದ ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಷ್ಟೇ. ಚಿತ್ರದ ನೈಜ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸಾಧನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ರಾಮನ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.