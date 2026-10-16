‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 1,500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆಯೇ? ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ, ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರೀ ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ಅದ್ಧೂರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ.
ಆದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವವರೆಗೆ ‘ರಾಮಾಯಣ’ದ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭಿಕ ಗಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಸಿನಿವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
‘ಆದಿಪುರುಷ್’ ಬಳಿಕ ‘ರಾಮಾಯಣ’ದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ‘ಆದಿಪುರುಷ್’ ಚಿತ್ರವೂ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ. ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭವ್ಯ ದೃಶ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
‘ಧುರಂಧರ್ 2’ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾ ‘ರಾಮಾಯಣ’?
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರಂಭಿಕ ಗಳಿಕೆಯ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ‘ಧುರಂಧರ್ 2’ ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 240 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಖಲಿಸಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಲು ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 250 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಅಂದಾಜುಗಳು ನಿಜವಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದು ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಿಂದ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಟ್ರೇಲರ್ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
‘ರಾಮಾಯಣ’ದ ಗುರಿ 1,500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್?
ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸುವ ಗುರಿಯೂ ‘ರಾಮಾಯಣ’ಕ್ಕೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 40 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೂ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 1,500 ಕೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪಬಹುದೇ ಎಂಬುದು ಈಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಗಳಿಕೆಗೆ ಬಲವಾದ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಖ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಧೂರಿ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದ ಜೊತೆಗೆ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೂ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.
ಸುಮಾರು 200 ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನವೆಂಬರ್ 4ರ ರಾತ್ರಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಯೋಜನೆಯೂ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಓಟಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ರಣ್ಬೀರ್, ಯಶ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲು
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಲಿವುಡ್ನ DNEG ಸಂಸ್ಥೆ ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅವರ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನು ‘ರಾಮಾಯಣ’ದ ಮುಂದೆ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುವುದು, ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 1,500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆಯ ಗುರಿ ತಲುಪುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳಿವೆ. ಈ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನವೆಂಬರ್ 5ರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಳಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ.