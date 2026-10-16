‘ರಾಮಾಯಣ’ದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದವರಿಗೆ ಯಶ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಭಕ್ತಿ, ಪಾತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುದ್ದಿ.
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಭಕ್ತಿ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಮ್ಮವರನ್ನೇ ನಾವು ಟೀಕಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೂ ತೆರೆಕಾಣುವ ಮೊದಲೇ ಕಲಾವಿದರ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ, ಟೀಕೆ, ಟ್ರೋಲ್ಗಳು ಶುರುವಾಗುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವ ಮೊದಲೇ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವುದು ಸರಿಯೇ? ಇದೀಗ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೀತಾಮಾತೆಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಯಶ್ ನಿಂತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ರೋಲ್; ಯಶ್ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವೇನು?
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೆ ನಟಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಇದೇ ರೀತಿ, ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೆಲವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಬಾರದು; ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಶ್ರಮವನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
'ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಒಡೆದು ಆಳುವ ಕೆಲಸ'
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರೇ ಭಾರತೀಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕೆಳಗೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಅದರ ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ನಟರು ಸೂಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಭಿನಯ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 'ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಕೆಲಸ. ಒಡೆದು ಆಳುವುದು' ಎಂಬ ಯಶ್ ಅವರ ಮಾತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ನಮ್ಮೊಳಗೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ನಿಲ್ಲುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದರು. ವಿಶೇಷವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಾಗ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಶ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತಿನ ಸಾರವಾಗಿತ್ತು.
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಶ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಸೀತಾಮಾತೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವಾಗ ಯಶ್, ನಟಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಗೌರವವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಭಾವವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಯಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸೀತಾಮಾತೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ತನಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ಎಂದ ಯಶ್, ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕಳೆ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು ಅವರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮನವಿಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು. ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೂ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ಯಶ್ ಅವರ ಮಾತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸಿದೆ.
'ನಮ್ಮವರನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು'
‘ರಾಮಾಯಣ’ದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವಾಗ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಶ್ರಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿದರು. ಕನ್ನಡಿಗರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಕೇರಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳ ಜನರೂ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಮನವಿಯಾಗಿತ್ತು.
ರಾಮನ ಕಥೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಅನೇಕ ತಲೆಮಾರುಗಳು ಕೇಳುತ್ತಾ ಬೆಳೆದಿವೆ. ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ದೃಶ್ಯಾನುಭವದೊಂದಿಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಎಂದು ಯಶ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಬದಲು, ಸಿನಿಮಾದ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ, ದೇಶವಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಅವರು ನೀಡಿದರು.
ನವೆಂಬರ್ 5ಕ್ಕೆ ‘ರಾಮಾಯಣ ಭಾಗ-1’ ಬಿಡುಗಡೆ
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗವು ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಚಾರಗಳು ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತಾಮಾತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮುನ್ನವೇ ಕಲಾವಿದರ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಡುವೆ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪರವಾಗಿ ಯಶ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಗೆ ಯಶ್ ಬೆಂಬಲ; ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಂದೇಶ
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಯಶ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇನ್ನು ಸೀತಾಮಾತೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಶ್ ಅವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತು ಖುಷಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಟ್ರೋಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ನಿಲುವು ಮತ್ತೊಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ.