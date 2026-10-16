‘ರಾಮಾಯಣ’ ಟ್ರೇಲರ್ನ ಅದ್ಧೂರಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅಭಿನಯದ ‘ವಾರಣಾಸಿ’ ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋಲಿಕೆ ಏಕೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಂದರೆ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಮತ್ತು ‘ವಾರಣಾಸಿ’. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅದ್ಧೂರಿ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಭವ್ಯ ಸೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ‘ವಾರಣಾಸಿ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವವನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತಹ ಅಂಶಗಳಿರಲಿವೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಮತ್ತು ‘ವಾರಣಾಸಿ’ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. IMAX ಅನುಭವವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಚಿತ್ರಗಳ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ.
ಅದ್ಧೂರಿ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಟ್ರೇಲರ್
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಭಾರತೀಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಭವ್ಯ ದೃಶ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ತೆರೆಗೆ ತರುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ತುಣುಕುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿನ ಬೃಹತ್ ಸೆಟ್ಗಳು, ಯುದ್ಧದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು VFX ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥನವನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರುವ ರೀತಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿನ ಅದ್ಧೂರಿತನವು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
‘ವಾರಣಾಸಿ’ ಮೂಲಕ ಜಕ್ಕಣ್ಣ ಯಾವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ?
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ವಾರಣಾಸಿ’ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಂದರೆ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ, ಭವ್ಯವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ನಿರೂಪಣೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ‘ವಾರಣಾಸಿ’ಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕೃತ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಹೊರಬರದಿರುವುದರಿಂದ ಚಿತ್ರದ ನೈಜ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಟ್ರೇಲರ್ನ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ಜೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯ ಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ಪೈಪೋಟಿ?
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವವು ‘ವಾರಣಾಸಿ’ ತಂಡದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳ VFX ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಸ ಹಂತ ತಲುಪುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಾಜಮೌಳಿ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೃಶ್ಯಾನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ತುಸು ಅವಸರದ ಮಾತಾಗಬಹುದು. ‘ವಾರಣಾಸಿ’ ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಟೀಸರ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕವೇ ಅದರ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವವನ್ನು ‘ರಾಮಾಯಣ’ದೊಂದಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಪೈಪೋಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಲಿದೆ.
ಯಾವಾಗ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿವೆ ‘ರಾಮಾಯಣ’, ‘ವಾರಣಾಸಿ’?
ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗವು ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ‘ವಾರಣಾಸಿ’ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 7ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಈ ಎರಡು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಳೆಯಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ‘ರಾಮಾಯಣ’ದ ಟ್ರೇಲರ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ‘ವಾರಣಾಸಿ’ಯ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೊರಬಂದಾಗ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾವೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.