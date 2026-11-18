1965ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ' ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಹತ್ವದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಮನಮುಟ್ಟುವ ಅಭಿನಯ, ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಕಥೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ, ಮೊದಲ ₹1 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ 'ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ': ಮೊದಲ ₹1 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ!
1965ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ' ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮರೆಯಲಾಗದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆ, ಮನಮುಟ್ಟುವ ಅಭಿನಯ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಇಂಪಾದ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತು. ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ₹1 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೂ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ
ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಜೀವನದ ಉಸಿರಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಕಥೆ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು, ಕುಟುಂಬದ ಸುಖ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ರಾಜನ ಜೀವನವೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಕಥಾವಸ್ತು.
ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದರು. ರಾಜನ ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಸತ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆ, ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿನ ನೋವು ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಮಶಾನ ಕಾಯುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾದ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ.
ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರ ಸಾಥ್
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪಂಡರಿಬಾಯಿ, ಉದಯಕುಮಾರ್, ನರಸಿಂಹರಾಜು ಮತ್ತು ಎಂ.ಪಿ. ಶಂಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕಥೆಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.
ಇಂದಿಗೂ ಕಾಡುವ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆ
ಹುಣಸೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಸಂಭಾಷಣೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ್ದವು. ಪೆಂಡ್ಯಾಲ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಹಾಡುಗಳು ಚಿತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು. 'ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೀಳ್ಯಾವುದೋ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ' ಮತ್ತು 'ಹೇ ಚಂದ್ರಚೂಡ' ಹಾಡುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ.
₹1 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸಿನಿಮಾ
1960ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ₹1 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತು ಎನ್ನುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯೇ ಸರಿ. 'ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಯಿತು.
2008ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಪ್ಪು-ಬಿಳುಪು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣದ ರೂಪ ನೀಡಿ ಮರುಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಹಲವು ದಶಕಗಳು ಕಳೆದರೂ 'ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ' ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿವೆ.