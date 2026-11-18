ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದ್ರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಕಥೆ ತಿರುಚಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ರಾಮಾಯಣ ಈಗ ವಿವಾದದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಾರತೀಯರ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಡುವೆಯೇ, ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಮೂಲ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಂಬೈನ ಕೆಲವು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಚಿತ್ರತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡದಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಭಾಗಕ್ಕೂ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿವೆ.
ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಏಕೆ ಆಕ್ರೋಶ?
ನವೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಿನಿಮಾದ ಹಲವು ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ, ಸೀತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ರಾವಣನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ರಾಜ್ಯ ಸಮನ್ವಯಕಾರ ಸುನಿಲ್ ಘನವಟ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಡಂ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದ ಮೂಲ ಆಶಯವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾವಣನನ್ನು ಶೋಷಿತರ ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ರಾಜನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಆರೋಪ. ಇದು ರಾಮಾಯಣದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಥೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶೂರ್ಪಣಖಿಯ ಪತಿ, ಸೀತೆಯ ಯುದ್ಧದ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೂ ವಿರೋಧ
ವಿವಾದ ಕೇವಲ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಶೂರ್ಪಣಖಿಯ ಪತಿ ವಿದ್ಯುಜ್ಜೀವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ದೃಶ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವಣನ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ತೋರಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಸೀತಾಮಾತೆ ರಾಕ್ಷಸರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ಮೂಲ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳ ಘನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಂಘಟನೆಗಳ ವಾದವಾಗಿದೆ.
ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕಿಡಿ
ಸಿನಿಮಾ ವಿರುದ್ಧದ ಆಕ್ರೋಶದ ನಡುವೆಯೇ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿ ಅಂದರೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿವೆ.
ಇತರ ಧರ್ಮಗಳ ಭಾವನೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ, ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುನಿಲ್ ಘನವಟ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನೂ ವಿರೋಧಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದಲೂ ವಿರೋಧ
ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಕ್ತಾರ ಅಭಯ ವರ್ತಕ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾಯಣದ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವವರು ಮೂಲ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಕಥೆಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ತೋರಿಸುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.