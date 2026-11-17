ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1' ಸಿನಿಮಾ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹1,400 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಹುಬಲಿ 2 ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪ 2 ಸಿನಿಮಾಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.17): ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಯಶ್ ಹಾಗೂ ರವಿ ದುಬೆ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1’ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹1,400 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯ ಗಡಿ ದಾಟಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ Sacnilk ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಇದುವರೆಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹1,437.25 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ‘ಧುರಂಧರ್ 2’, ‘ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್’ ಮತ್ತು ‘ಬಾಹುಬಲಿ 2: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.
‘ಧುರಂಧರ್ 2’, ‘ಪುಷ್ಪ 2’ ದಾಖಲೆ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ‘ರಾಮಾಯಣ’
‘ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1’ ಸಿನಿಮಾ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹1,437.25 ಕೋಟಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಸ್ ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ‘ಧುರಂಧರ್ 2’ ₹1,394.20 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ‘ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್’ ₹1,334.86 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು ಎಂದು Sacnilk ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ‘ಧುರಂಧರ್ 2’ ತನ್ನ 12ನೇ ದಿನದಂದು 17,614 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಂದ ₹25.30 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದಿನ ₹9 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಓವರ್ಸೀಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹350 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಸ್ ಗಳಿಕೆ ₹1,394.20 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ‘ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್’ ಸಿನಿಮಾ 12ನೇ ದಿನ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹2 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ಅದರ ಒಟ್ಟು ಓವರ್ಸೀಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ₹227 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹1,334.86 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿತ್ತು. ಈ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿರುವ ‘ರಾಮಾಯಣ’, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.
12ನೇ ದಿನವೂ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಗಳಿಕೆ ಜೋರು
ಮೂರನೇ ಸೋಮವಾರವಾದ 12ನೇ ದಿನವೂ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ದೇಶೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. Sacnilk ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನ 22,395 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಂದ ₹32 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಭಾಷಾವಾರು ಗಳಿಕೆಯ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ:
ಹಿಂದಿ: ₹23.75 ಕೋಟಿ (17,768 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು)
ಮಲಯಾಳಂ: ₹2.85 ಕೋಟಿ (1,065 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು)
ಕನ್ನಡ: ₹2 ಕೋಟಿ (892 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು)
ತಮಿಳು: ₹1.90 ಕೋಟಿ (1,158 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು)
ತೆಲುಗು: ₹1.50 ಕೋಟಿ (1,512 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು)
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹947.25 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ದೇಶೀಯ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹792.60 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 12ನೇ ದಿನ ಅಂದಾಜು ₹10 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿರುವ ‘ರಾಮಾಯಣ’, ಒಟ್ಟು ಓವರ್ಸೀಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ₹490 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಗಳಿಕೆ ₹1,437.25 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ. 12ನೇ ದಿನದಂದು 22,395 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ₹14,289 ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಸೂರ್ಯ ನಟನೆಯ ‘ಸೀನ್’ ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು?
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಸೂರ್ಯ ನಟನೆಯ ‘ಸೀನ್’ ಸಿನಿಮಾ ಎರಡನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ತಲಾ ₹9.50 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರ, ಎರಡನೇ ಸೋಮವಾರದಂದು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. Sacnilkನ ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 11ನೇ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರ ಸಿನಿಮಾ ₹2.85 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 11 ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ನೆಟ್ ಗಳಿಕೆ ₹139.35 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ತಮಿಳು ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ₹2.05 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ₹80 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರದ ದೇಶೀಯ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹161.85 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 11ನೇ ದಿನ ಅಂದಾಜು ₹1.50 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿರುವ ‘ಸೀನ್’, ಒಟ್ಟು ಓವರ್ಸೀಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ₹86 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಸ್ ಗಳಿಕೆ ₹247.85 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.