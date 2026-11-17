ನಟ ಸೂರ್ಯ 2026ರ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಬಳಿಕ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೂರನೇ ಭಾರತೀಯ ನಟ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾದ್ದೇ ಭಾರಿ ಅಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪವರ್ಹೌಸ್ ನಟ ಸೂರ್ಯ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂರು ₹200 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾಲಿವುಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾರುಖ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಬಳಿಕ ಸೂರ್ಯಗೆ ಒಲಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ!
ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ₹200 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೂರು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ತಮಿಳು ನಟ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಳಿಕ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಕೇವಲ ಮೂರನೇ ಭಾರತೀಯ ನಟ ಸೂರ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಈ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್-ಟು-ಬ್ಯಾಕ್ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, "ಸದ್ಯ ಸೂರ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಗಾಡ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹750 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಸೂರ್ಯನ 3 ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು!
ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಜಾನರ್ಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ₹750 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಳ್ಳೆಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ:
1. ಕರುಪ್ಪು (ಮೇ): ಆರ್ಜೆ ಬಾಲಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ಕರುಪ್ಪು’ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ₹310 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಕನಸಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿತು.
2. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸ್ (ಆಗಸ್ಟ್): ವೆಂಕಿ ಅಟ್ಲೂರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಡ್ರಾಮಾ ‘ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸ್’ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ₹209 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿತು.
3. ಸೀನ್ (ನವೆಂಬರ್): ಜಿತು ಮಾಧವನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕ್ರೈಂ-ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ‘ಸೀನ್’ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ‘ರಾಮಾಯಣ’ದಂತಹ ಬೃಹತ್ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿಯೂ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ₹240 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸ ಮರುಬರೆದ ನಟ!
ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಎಮೋಷನಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಹಾಗೂ ಕ್ರೈಂ-ಕಾಮಿಡಿ ಹೀಗೆ ಮೂರು ಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಕ್-ಟು-ಬ್ಯಾಕ್ ₹200 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯ ಕೇವಲ ಭರ್ಜರಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿದ್ದರೂ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಯಶ್, ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ 3-4 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ಉಪೇಂದ್ರ, ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ, ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್, ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ನಾಯಕರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಈ ನಾಯಕರ ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಕೂಡ ವರ್ಷದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತವೆ.