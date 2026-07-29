ತನ್ನ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದಲೇ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ನಟಿ, ಹಲವು ಬಾರಿ ಧರ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ನಂತರ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರು.
ತನ್ನ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದಲೇ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ನಟಿ, ಹಲವು ಬಾರಿ ಧರ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ನಂತರ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರು. ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಯಣ, ಮದುವೆಗಳು, ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳು ಮತ್ತು ಸದ್ಯ ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಲುವು ಏನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 25, 1978ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನೀರು ಭೇಡಾ ಆಗಿ ಜನಿಸಿದ ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮರಾಠಿ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು.
ಅವರ ತಾಯಿ ಜಯಾ ಭೇಡಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ರಾಖಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. 1990ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನರ್ತಕಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ತಾಯಿ ಮರುಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ 'ಸಾವಂತ್' ಎಂಬ ಉಪನಾಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 2000ನೇ ಇಸವಿಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ 'ಮೈ ಹೂ ನಾ', 'ಮಸ್ತಿ'ಯಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಖಿ ಪರಿಚಿತರಾದರು. ನಂತರ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಟಿವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಸುಮಾರು 2009ರಲ್ಲಿ, ರಾಖಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಧರ್ಮ ಬದಲಾದರೂ, ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು.
2019ರಲ್ಲಿ, ರಾಖಿ ಅವರು ಯುಕೆ ಮೂಲದ ಎನ್ಆರ್ಐ ರಿತೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 15ರಲ್ಲಿ ರಿತೇಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಈ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿದ್ದವು. 2022ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅದೇ ವರ್ಷ, ರಾಖಿ ಆದಿಲ್ ಖಾನ್ ದುರಾನಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಜೂನ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ಅವರು ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡು, ಫಾತಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಜನವರಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಮದುವೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧವು ನಾಟಕೀಯ ತಿರುವು ಪಡೆಯಿತು. ಆದಿಲ್ ತನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಖಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಫೆಬ್ರವರಿ 7, 2023ರಂದು, ಅವರು ಓಶಿವಾರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಆದಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ವಂಚನೆ, ಆರ್ಥಿಕ ದುರ್ನಡತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ದಿನ ಆದಿಲ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆದಿಲ್ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ತಾನು ಮೂಲತಃ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಎಂದೂ ರಾಖಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವಿವಾದವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಂತ್ಯ
ಹಲವು ತಿಂಗಳ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಂತರ, 2025ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಖಿ ಮತ್ತು ಆದಿಲ್ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಇತ್ಯರ್ಥದ ನಂತರ ಪರಸ್ಪರ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳನ್ನು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಕಾನೂನು ವಿವಾದವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು. 2026ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುತನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಯಣವು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.