ಕೆಜಿಎಫ್ನ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂತಾರದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂತರ ಇದೀಗ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪರಭಾಷಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ನೋಡಿದ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರನ್ನು 'ಯಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್' ಎಂದು ಕರೆದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.27): ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ನಾಯಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಲಿಗೆ ಇದೀಗ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಮಲೆಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಯಾರೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಯಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಎಂದು ಬಿರುದು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಸಬರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇದೀಗ ಗಡಿ ಮೀರಿ ಪರಭಾಷಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆಲ್ಲುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಇದೀಗ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕನ್ನಡದ ನೂತನ ಚಿತ್ರ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ (Premada Oorali). ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪಕ್ಕದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ (Andhra Pradesh) ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಬೆನ್ನುತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟ ಶ್ರೀರಾಮ್ (Actor Sriram) ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲುಕ್ಗೆ ಆಂಧ್ರದ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ!
ನಾಯಕ ಶ್ರೀರಾಮ್ಗೆ ‘ಯಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್’ ಪಟ್ಟ!
ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರು ನಟ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ‘ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್’ (Prabhas) ಅವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಶ್ರೀರಾಮ್ ನೋಡಲು ಥೇಟ್ ಯಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕಟೌಟ್, ಎತ್ತರ ಹಾಗೂ ನಗು ಯಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಲುಕ್ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತೆಲುಗು ಮಂದಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮನ್ನು ‘ಯಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್’ ಎಂದು ಕರೆದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನಟ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಹೊಸ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು
ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ರೇಲರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಆಂಧ್ರದ ಜನತೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಶುಭಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗು ಭಾಷಿಕರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಚಿತ್ರತಂಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರತಿಭೆ ಕೇವಲ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಬೇರೆ ಭಾಷಿಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ತಟ್ಟುತ್ತಿರುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬರುತ್ತಿರುವ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.