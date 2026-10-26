'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 26 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹102.19 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಟಾಪ್ 10 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 'ಜೇಮ್ಸ್', 'ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ' ಮತ್ತು 'ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ' ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ '777 ಚಾರ್ಲಿ' ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಬಂದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ (Premada Oorali) ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಟಾಪ್ 10 (All-Time Top 10 Highest-Grossing Kannada Films) ಸಿನಿಮಾಗಳ ಎಲೈಟ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ!
ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ (Sacnilk) ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಡ್ಡಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 26ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹102.19 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದೆ.
'ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ', ‘ಜೇಮ್ಸ್’, ‘ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ’ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಡೀಸ್!
ಈ ಭರ್ಜರಿ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಹಲವು ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಜೇಮ್ಸ್’ (₹94.20 ಕೋಟಿ) ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತಿದೆ. ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ’ (₹81.00 ಕೋಟಿ) ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದೆ. ಕೇವಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ‘ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ’ (₹100.35 ಕೋಟಿ) ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ 9ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ.
ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಗಳಿಕೆಯ ಟಾಪ್ 10 ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು
- ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 (KGF 2) 2022 ₹1,215.00 Cr
- ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 (Kantara Chapter 1) 2025 ₹852.36 Cr
- ಕಾಂತಾರ (Kantara) 2022 ₹407.82 Cr
- ಟಾಕ್ಸಿಕ್ (Toxic) 2025 ₹342.26 Cr
- ಮಹಾವತಾರ್ ನರಸಿಂಹ (Mahavatar Narsimha) 2025 ₹326.82 Cr
- ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 (KGF 1) 2018 ₹237.75 Cr
- ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ (Su From So) 2025 ₹122.83 Cr
- 777 ಚಾರ್ಲಿ (777 Charlie) 2022 ₹102.75 Cr
- ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ (Premada Oorali) 2025 ₹102.19 Cr (Day 26)
- ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ (Vikrant Rona) 2022 ₹100.35 Cr
ಮುಂದಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ '777 ಚಾರ್ಲಿ': 8ನೇ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು!
ಪ್ರಸ್ತುತ 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ‘777 ಚಾರ್ಲಿ’ (₹102.75 ಕೋಟಿ) ನಡುವೆ ಇರುವುದು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂತರವಷ್ಟೇ. ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಇದು ‘777 ಚಾರ್ಲಿ’ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು 8ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯುವುದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಅದರ ಬಳಿಕ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ‘ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ’ (₹122.83 ಕೋಟಿ) ಸಿನಿಮಾದ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುರಿಯಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಡೀ ಗಾಂಧಿನಗರ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಎದುರುನೋಡುತ್ತಿದೆ.