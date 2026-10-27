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- ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಮಾನವೀಯತೆಯೇ ಮುಖ್ಯ! ದೇವರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರಿವರು
ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಮಾನವೀಯತೆಯೇ ಮುಖ್ಯ! ದೇವರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರಿವರು
ಒಂದೆಡೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳ ಸದ್ದು ಜೋರಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾರೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಧರ್ಮ -ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ನಟರಿವರು
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ನಾಸ್ತಿಕರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತವಾದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಲುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಮಾನವೀಯತೆ, ತರ್ಕ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಯಾರು? ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ತಿಳಿಯೋಣ.
ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್
ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರು ತಾವು ನಾಸ್ತಿಕರು ಮತ್ತು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವು ಬಾರಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮ, ದೇವರು ಅಥವಾ ಖುದಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿಲುವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರವಾದಿಯಾಗಿರುವ ಅವರು ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಅಥವಾ ಖುದಾ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್
ತಂದೆ ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರಂತೆಯೇ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಕೂಡ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ದೇವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ನಿಲುವು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ತಾವು ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನೂ ತರ್ಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಜನನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ 'ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ' (Not Applicable) ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ
ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಕೂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ನಿಲುವು ಹೊಂದಿರುವ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗಿಂತ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾಣದ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಗಿಂತ ತಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡುತ್ತಾರೆ.
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ನಾಸ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವಿಚಾರವಾದಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿನ ಕಂದಾಚಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ತರ್ಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಲುವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಶೇಖ್
'ದಂಗಲ್' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಶೇಖ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ನಾಸ್ತಿಕರೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್
ಖ್ಯಾತ ಚಿತ್ರನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಪೂಜೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕವೇ ತಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
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