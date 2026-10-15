‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ನಟ ಶ್ರೀರಾಮ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಪಯಣ, ಸಂತು ಪಾತ್ರದ ಸಿದ್ಧತೆ, ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಜೊತೆಗಿನ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು..
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ನಟ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸಖತ್ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕನ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಹಳ್ಳಿಯ ರೈತ ಸಂತುವಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಹಿರಿಯ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನುಭವವೇನು? ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಗಡಿ ದಾಟಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ನಟ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ನೆರೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಾಗತ ನಟನಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡಿದೆ. ಸಂತು ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಈ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮಟ್ಟದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ‘ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು’, ‘ಗಜಾನನ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್’ ಹಾಗೂ ‘ಹೊಂಬಣ್ಣ’ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೋರಿಸಬಲ್ಲ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಥೆ, ಸೂಕ್ತ ತಂಡ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
‘ನಟನೊಬ್ಬನ ಯಶಸ್ಸು ಅವನೊಬ್ಬನಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!’
ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀರಾಮ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ದೇವೇಂದ್ರ ಮೆಡ್ರಾ ಮೆಟ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ನಟನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ದೇವೇಂದ್ರ ಮೆಡ್ರಾ ಮೆಟ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ನಾನು ರೈತನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದರು. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ನನಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನೇ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರ ಹುಡುಗನಿಂದ ಹಳ್ಳಿಯ ರೈತನಾಗಲು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ!
ಇದುವರೆಗೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಚಿತ್ರದ ಸಂತು ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಹಳ್ಳಿಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ರೈತನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಲು ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಹಿಂದೆ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಲಭವೆನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಂತು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ನಾನು ನಗರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವನು. ಹಾಗಾಗಿ ಲುಂಗಿ ಉಡುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವುದೇ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು.
ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಲುಂಗಿ ಧರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಲುಂಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡೇ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತು ಪಾತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆತನ ಮುಗ್ಧತೆಯೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತು ತೆರೆಮೇಲೆ ನಾಯಕನಂತೆ ವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಜನರು ಆ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ನನಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು?
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಚಿತ್ರದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ತುಂಬಿದವರು ಹಿರಿಯ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು. ಅವರ ಪಾತ್ರವರ್ಗದ ಆಯ್ಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರವಿತ್ತು. ನಾನೇ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೆ. ಬಳಿಕ ಅವರು ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಾವುಕವಾಯಿತು. ಅವರು ಈ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆಸೆಯನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಬಳಿಯೂ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪಾತ್ರ ನೀಡುವಂತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರುಕ್ಮಿಣಿ ಇಷ್ಟನಾ, ವಸಂತ ಇಷ್ಟನಾ? ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವೇನು?
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ಮತ್ತು ರಮಿಕೆ ಶಿವು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಹಾಗೂ ವಸಂತ ಪಾತ್ರಗಳೂ ಕಥೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಆಯಾಮ ನೀಡಿವೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗುವುದು ಯಾವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಗುತ್ತಲೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಈ ಎರಡೂ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಹೋಲುವ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಈ ಎರಡೂ ಗುಣಗಳು ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ, ಖುಷಿಯಾಗಿರುವಾಗ ವಸಂತನಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಶಾಂತವಾಗಿ, ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂದಾಗ ರುಕ್ಮಿಣಿಯಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಗ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಎರಡೂ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಂತುವಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಅಬ್ಬರ!
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈವರೆಗೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ದೂರದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ನನ್ನ ನಟನೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದೇ ನನಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಸೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಯಾಣವೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕನ್ನಡವೇ ನನ್ನ ಬೇರು ಎಂದು ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಮೂಲ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್, ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ; ಶ್ರೀರಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರನ್ನು ತೆಲುಗಿನ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ದಿವಂಗತ ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೋಲಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂತಹ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಾಗ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಸರ್ ಒಬ್ಬ ದಂತಕಥೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬೇರೆಯವರ ನಕಲಾಗಲು ಅಥವಾ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ನನ್ನದೇ ಆದ ಮೂಲ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಹೋಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪರಿಚಿತ ಭಾವನೆ ಮೂಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನಟನಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ನನ್ನದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ಗಿಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ ಮುಖ್ಯ!’
ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ತ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಅವರದ್ದು. ಜನರು ಈಗ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗಮನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೇವಲ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಎಂದು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ; ಅದನ್ನು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ.
ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯಾಣ ಈಗಷ್ಟೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಚಿತ್ರದ ಸಂತುವಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಜನರು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಂತುವಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಉಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮ್ ತಮ್ಮ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಚಿತ್ರವು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಗುರುತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೂ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.