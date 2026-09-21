ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಚರ್ಚೆ ಇದೀಗ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದವರೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಕಾರಿನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಗನಾ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
Bihar MLA Mythili Thakur ₹13 crore Rolls Royce car controversy, Kangana Ranaut support-ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಬಾರದೇ?- ಕಂಗನಾ ಕಿಡಿಕಿಡಿ!
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯ ಯಾವಾಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ! ಇದೀಗ ಬಿಹಾರದ ಶಾಸಕಿ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರೊಂದು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 13 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಿನನ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ತಡ, ನೆಟ್ಟಿಗರ ನಡುವೆ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿವಾದದ ನಡುವೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಪರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ಚಾ ರಾಜ ಪಂಡಲ್ಗೆ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಐಷಾರಾಮಿ ಎಸ್ಯುವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯೂ ಜೋರಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಕಾರನ್ನು ಹೇಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೆಲವರಿಂದ ಕೇಳಿಬಂದವು.
ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಯಿತು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಕಾರು, ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದರು. ಆದರೆ, ಈ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಂತೆ ನೋಡದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಗನಾ, “ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಕೆಲವರು ಕಿಡಿಕಾರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ” ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಶಾಸಕಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವುದು ಏಕೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಗನಾ ಅವರ ವಾದವೇನೆಂದರೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ ಇರಬಾರದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾದರೂ, ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವೃತ್ತಿ, ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
“ನಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸರಳವಾಗಿಯೇ ಅಥವಾ ಬಡವರಾಗಿಯೇ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಸರಿಯೇ?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕಂಗನಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಏಕೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಚರ್ಚೆ ಇದೀಗ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದವರೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಕಾರಿನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಗನಾ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, “ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಾರದೇ?” ಎಂಬ ಕಂಗನಾ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.