ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ ಮುಂಬರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸರಣಿ 'ಜೋ ಬಚ್ಚೆ ಹೈ ಸಂಗ್ ಸಮೈತ್ ಲೋ' ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಟಿ ಖುಷ್ಬೂ ಸುಂದರ್ ಮತ್ತು FWICE ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಈ ಸರಣಿಯ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ: ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ ಮುಂಬರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸರಣಿ "ಜೋ ಬಚ್ಚೆ ಹೈ ಸಂಗ್ ಸಮೈತ್ ಲೋ" (Jo Bachay Hain Sang Samait) ಸುತ್ತಲಿನ ವಿವಾದವು ಹಲವಾರು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇದಾಗಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗದ್ದಲ ಎಬ್ಬಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತಡೆಯುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ, ನಟಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ ಖುಷ್ಬೂ ಸುಂದರ್ ಕೂಡ ಈ ವೆಬ್ಸೀರೀಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಕಲೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಡಿಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನದಿಯಂತೆ ಹರಿಯಬೇಕು, ತನ್ನದೇ ಆದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕೆತ್ತಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಹಾದಿಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದಂತಿದೆ. ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸದಿದ್ದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬಾರದು." ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಟರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಥವಾ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹಾಡುವ ನಮ್ಮ 'ಹಮ್ ಹೈ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ' ಹಾಡಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. 'ಹುಮಾರಾ ಭಾರತ್' ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಮರೆತುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸಾರೆ ಜಹಾಂ ಸೆ ಅಚ್ಛಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಹಮಾರಾ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ.
ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್
ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ ಮುಂಬರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸರಣಿ "ಜೋ ಬಚ್ಚೆ ಹೈ ಸಂಗ್ ಸಮೈತ್ ಲೋ" ಸುತ್ತಲಿನ ವಿವಾದವು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದೆ, ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ (FWICE) ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಫೆಡರೇಶನ್ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
FWICE ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮೂಲ ಸರಣಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿವೆ. ಇದಾಗಲೇ, FWICE ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎನ್ ತಿವಾರಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ, ಸರಣಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಫೆಡರೇಶನ್ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರಣಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿತ್ತು.
ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ANI ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತಿವಾರಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತದ ನೀತಿಗಳು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸರಣಿಯ ಪ್ರೋಮೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಈಗ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
FWICE ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 95% ಕಾರ್ಮಿಕರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿವಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಡರೇಶನ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ಐದು ಲಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಗುರುವಾರ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನ್ನ 2025 ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ನಿಲುವಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಲು ಸಚಿವಾಲಯವು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಯಾವುದೇ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿತು. ಸಚಿವಾಲಯದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪತ್ರವು ವೇದಿಕೆಯು ಆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತದೆ.
ಏನಿದು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್
ಜೋ ಬಚಾಯೆ ಹೈ ಸಂಗ್ ಸಮೈತ್ ಲೋ 2013 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಲೇಖಕಿ ಫರ್ಹತ್ ಇಶ್ತಿಯಾಕ್ ಅವರ ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟವಾದ ಉರ್ದು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಮೊಮಿನಾ ದುರೈದ್ ರಚಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಸರಣಿಯು ಆರು ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫವಾದ್ ಖಾನ್, ಮಹಿರಾ ಖಾನ್, ಸನಮ್ ಸಯೀದ್, ಅಹದ್ ರಜಾ ಮಿರ್, ಇಕ್ರಾ ಅಜೀಜ್, ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಯಾ ಆಮಿರ್ ಮತ್ತು ಹಮ್ಜಾ ಅಲಿ ಅಬ್ಬಾಸಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ, ಸರಣಿಯ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರಾಚಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೊಹಟ್ಟಾ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪಾತ್ರವರ್ಗದ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.