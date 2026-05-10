ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೊಸೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ, ತಾವೇಕೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಅತ್ತೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಗಳು-ಸೊಸೆ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾಳನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ಜಯಾ, ಆಕೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೇರವಾಗಿ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಫೇಮಸ್. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಹಳೆಯ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳು ಆಗಾಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಜೊತೆ ಎಂದಾದರೂ ಕಠಿಣವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದರು.
'ಆಕೆ ನನ್ನ ಮಗಳಲ್ಲ, ಸೊಸೆ'
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಜೊತೆ ತಾನು ಎಂದಿಗೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಅತ್ತೆಯಾಗುವ ಅಗತ್ಯ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಆದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, "ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ತಾಯಿ ನಿಭಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ" ಎಂದಿದ್ದರು. "ಮಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅತ್ತೆ-ಮಾವನ ಜೊತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಜಯಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈಗ ತಮಗೆ ತಮ್ಮ ತವರು ಮನೆಯ ಸರ್ನೇಮ್ 'ಭಾದುರಿ'ಗಿಂತ 'ಬಚ್ಚನ್' ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಯಾ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್
ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾನು ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಜೊತೆಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, "ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್? ಆಕೆ ನನ್ನ ಮಗಳಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸೊಸೆ. ನಾನು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಠಿಣವಾಗಿರಬೇಕು? ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ಹಳೆಯ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ರೆಂಡ್
ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇರುವುದು ಕೇವಲ ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲ, ಸ್ನೇಹದ ಹಾಗೆ ಎಂದಿದ್ದರು. "ಆಕೆಯ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಆಕೆಯ ಮುಖದ ಮೇಲೆಯೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಕೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ, ಆಕೆಯೂ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ" ಎಂದು ಜಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ತಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವಳಾದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಯುತವಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಯಾ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾಳನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್
ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಶಾಂತ, ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'Koffee with Karan' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಜಯಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಶ್ವೇತಾಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಆಕೆ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶೂನ್ಯ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಜಯಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಐಶ್ವರ್ಯಾಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಶ್ವೇತಾ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಇಂದಿಗೂ ವೈರಲ್
ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬವು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಚರ್ಚಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಅವರ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಇಂದಿಗೂ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ.