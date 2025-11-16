- Home
ನಟಿ ಸಿಮ್ರಾನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು, ನಂತರ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅವರು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಆಂಕರಿಂಗ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?
ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸ್ಟಾರ್
'ಸಮರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ' ಚಿತ್ರದಿಂದ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು. ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಮದುವೆ ನಂತರ ಗ್ಯಾಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ತೆಲುಗಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರಾ
ಸಿಮ್ರಾನ್ ಈಗ ತುಂಬಾ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು-ಮೂರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮಿಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2008ರ ನಂತರ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ತೆಲುಗಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವಿದೆ.
ಕೇವಲ 3500 ರೂ.
ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಸಿಮ್ರಾನ್, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಂಕರ್ ಆದರು. ದೂರದರ್ಶನದ 'ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಮುಕಾಬುಲಾ' ಶೋ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ ಫೇಮಸ್ ಆದರು. ಆಗ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಂಭಾವನೆ ಕೇವಲ 3500 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು.
ಸನಮ್ ಹರ್ಜಾಯ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿ
ಸಿಮ್ರಾನ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ 'ಸನಮ್ ಹರ್ಜಾಯ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. 3500 ರೂ. ಸಂಬಳದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ಪೀಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ
'ಸಮರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಆಫರ್ಗಳು ಬಂದವು. ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದಿದ್ದರು ಸಿಮ್ರಾನ್. 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.