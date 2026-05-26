'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ವೈರಲ್
ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಈ ಚಿತ್ರದ ನಟನೆಗೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗೋದು ಪಕ್ಕಾ
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ 'ಪೆದ್ದಿ' 2026ರ ಜೂನ್ 4 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಅವತರಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸಾನಾ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ ಸತೀಶ್ ಕಿಲಾರು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುಕುಮಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ನಟನೆಗೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗೋದು ಪಕ್ಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಟನೆ ಅದ್ಭುತ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿವಣ್ಣ, ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "'ಪೆದ್ದಿ'ಯ ಕಥೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪಾತ್ರವೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಅವರ ಬಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ನಟನೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೀನವಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
'ಪೆದ್ದಿ'ಯ ಪಯಣವೇ ಅಸಾಮಾನ್ಯ
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಗೌರ ನಾಯ್ಡು' ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚಿ ಬಾಬು ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತರಬೇತುದಾರನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. 'ಪೆದ್ದಿ'ಯ ಪಯಣವೇ ಅಸಾಮಾನ್ಯ. ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಾತ್ರಗಳು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಪೆದ್ದಿ ಮತ್ತು ಗೌರ ನಾಯ್ಡು ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅವರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟಲಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು
"ರಾಮ್ ಚರಣ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸಾನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ತಂಡ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬೆಂಬಲದ ವಾತಾವರಣವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಟಿಸಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಬುಚಿ ಬಾಬು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಕಥೆಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಅವರು ನಿಖರವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ರೀತಿ ಅಸಾಧಾರಣ" ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.
ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಖತ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್
ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಶಿವಣ್ಣ, ರತ್ನವೇಲು ಅವರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವರ್ಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದರು. "ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕ್ರೀಡೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಖತ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು" ಎಂದರು. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸತೀಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹ ನಿರ್ಮಾಪಕ. ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ತಾವು 'ಗುಮ್ಮಡಿ ನರಸಯ್ಯ' ಮತ್ತು 'ಜೈಲರ್ 2' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿಯೂ, ಉತ್ತಮ ಕಥೆಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೈಟ್
ಮೆಗಾ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್, ಡ್ರಾಮಾ, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಥ್ರಿಲ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿವೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಕುಸ್ತಿ, ಮತ್ತು ಓಟದಂತಹ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುವ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರಲಿವೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ದಿವ್ಯೇಂದು ಶರ್ಮಾ, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ಮತ್ತು ಬೋಮನ್ ಇರಾನಿ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
