ರಾಪರ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗರ್ ಯೋ ಯೋ ಹನಿ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯವೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಾನು ಡ್ರಗ್ಸ್, ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಾದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಚಟ ಒಂದು ದಿನ ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬರ್ಬಾದ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂದು ಹಲವು ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಹನಿ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನನ್ನೇ ಗುರುತಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಯೋಚನಾ ಲಹರಿಯೇ ಬದಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸಿಂಗರ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ನಾನೇ ದೇವರು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ

ABtalks ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹನಿ ಸಿಂಗ್, 2013-14ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಒಳಗೊಳಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ನಡಿಗೆ, ಮಾತು ಎಲ್ಲವೂ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ದೇವರು ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ದುಡ್ಡು, ಯಶಸ್ಸು ಎರಡೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು

ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹನಿ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು ತುಂಬಾ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕತ್ತಲೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ನನಗೆ, 'ಇದು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಬರ್ಬಾದ್ ಮಾಡುತ್ತೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೈಪೋಲಾರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್‌ನಿಂದ ಕೆರಿಯರ್ ನಾಶ

ತನ್ನ ಈ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮನರಂಜನಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಎಂದು ಹನಿ ಸಿಂಗ್ ಇದೇ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅವರದೇ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಫಲ. 'ದೇಸಿ ಕಲಾಕಾರ್' ಹಾಡಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಅವರು ಬೈಪೋಲಾರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರು. 2017ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ, ಅವರು ಸಂಗೀತದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಲಲ್ಲನ್‌ಟಾಪ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ತಾನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹನಿ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರು 12-15 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೇದುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹಲವು ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹನಿ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ, “ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಕಚ್ಚಿದ್ದೆ.”

ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ನಂತರ ಹನಿ ಸಿಂಗ್ ಜೀವನ ಮತ್ತೆ ಹಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ನಂತರ, ಹನಿ ಸಿಂಗ್ 2023ರಲ್ಲಿ 'ಕಲಾಸ್ಟಾರ್' ಮೂಲಕ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು '51 Glorious Days' ಆಲ್ಬಂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, 'ದೇ ದೇ ಪ್ಯಾರ್ ದೇ 2' ಚಿತ್ರದ 'ಝೂಮ್ ಶರಾಬಿ' ಹಾಡಿಗೂ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೂರ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.