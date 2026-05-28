ಲೆಕ್ಕದ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿಯಬೇಕಿದ್ದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈಗ 50 ಕೋಟಿಯ ಜೆಟ್: ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ ಆಸ್ತಿಯ ಅಸಲಿ ಕಥೆ!
ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೀರೋಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು. ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜೆಟ್ಗಳು ಕೇವಲ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮುರಿದು, ಗಂಡುಬೀರಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಿಂಹಾಸನ ಏರಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಏಕೈಕ 'ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್' ಎಂದರೆ ಅದು ನಯನತಾರಾ!
ಸಿಎ ಕನಸಿನಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯವರೆಗೆ:
ಇವತ್ತು 200 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿಯಾಗಿರುವ ನಯನತಾರಾ (Nayanthara) ಅವರ ಅಸಲಿ ಹೆಸರು ಡಯಾನಾ ಮರಿಯಮ್ ಕುರಿಯನ್. ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಕನಸು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ (CA) ಆಗಬೇಕೆಂದು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹಿಡಿದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ, ಇಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2003ರಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂನ 'ಮನಸಿನಕ್ಕರೆ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ, ಈಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಸಂಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀರೋಗಳಿಗೇ ಟಕ್ಕರ್:
ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಯನತಾರಾ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇವರು ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ರಿಂದ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು! ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ನಟಿ ಇವರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಗನಯಾನದ ವೈಭೋಗ - 50 ಕೋಟಿಯ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜೆಟ್:
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಸ್ವಂತ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನ ಹೊಂದಿರುವ ದಕ್ಷಿಣದ ಏಕೈಕ ನಟಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನಯನತಾರಾ ಅವರದ್ದು. ಸುಮಾರು 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪತಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಜೊತೆ ಇವರು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಶ್ರಮದಿಂದ ಎಂತಹ ಎತ್ತರಕ್ಕಾದರೂ ಏರಬಲ್ಲಳು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನಯನತಾರಾ:
ನಯನತಾರಾ ಕೇವಲ ನಟಿಯಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಉದ್ಯಮಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಪತಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ 'ರೌಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್' ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಯನತಾರಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಕಾರುಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿವೆ.
ಜವಾನ್ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಶೇಕ್:
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ 'ಜವಾನ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ನಯನತಾರಾ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಸೌತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಿಎ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವುದು ಒಂದು ರೋಚಕ ಸಿನಿಮಾದಂತೆಯೇ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋಲು-ಗೆಲುವು, ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಫೀನಿಕ್ಸ್ನಂತೆ ಎದ್ದು ಬಂದ ಈ 'ನಯನ'ತಾರೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ!