ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾನೇ ಇದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಶಾರುಖ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸಿನಿಮಾ 2027ರ ಈದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ಇತ್ತ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅವರ 'ಕಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ಅವರ 'ಕಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು.
ಶಾರುಖ್ 'ಕಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಯಾವಾಗ?
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಶುಕ್ರವಾರ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ನಟನೆಯ ಈ ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಘೋಷಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
'ಇಡೀ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಅಲುಗಾಡಿಸುವ ಒಂದು ಘರ್ಜನೆ. #KING 24.12.2026ಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ. #ItsKINGTime' ಅಂತ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೈ-ಆಕ್ಟೇನ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು 'ಪಠಾಣ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶಾರುಖ್ ಮಗಳು ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಝೋಯಾ ಅಖ್ತರ್ ಅವರ 'ದಿ ಆರ್ಚೀಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ 'ಕಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಕಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡೇಂಜರಸ್ ಸ್ಟಂಟ್ಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಶಾರುಖ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು 'ಕಿಂಗ್' ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಝಲಕ್ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್, ಸೌರಭ್ ಶುಕ್ಲಾ, ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ, ರಾಘವ್ ಜುಯಲ್ ಮತ್ತು ಅಭಯ್ ವರ್ಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವೇ ಇದೆ.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ 'ಕಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು
'ಕಿಂಗ್' ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಿಲ್ವರ್ ಹೇರ್ನಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಲುಕ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಥೀಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು 'ಡರ್ ನಹೀ, ದಹಶತ್ ಹೂಂ' (ಭಯವಲ್ಲ, ಭೀತಿ ನಾನು) ಎಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಗೌರಿ ಖಾನ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ಮಮತಾ ಆನಂದ್ ಅವರು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿನ್-ಜೀಗರ್ ಚಿತ್ರದ ಸೌಂಡ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ಕಿಂಗ್' ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಬೃಹತ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ಹಾಲಿವುಡ್ ಶೈಲಿಯ ಸ್ಟಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಂಗಾಮ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು 350 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.