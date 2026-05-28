- Home
- Entertainment
- Cine World
- ವೈರಲ್ AI ಫೋಟೋಗೆ ಸಿಟ್ಟಾದ ನಟಿ; ಇಂಥ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಯೋಚನೆಯನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದ ಉರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ
ವೈರಲ್ AI ಫೋಟೋಗೆ ಸಿಟ್ಟಾದ ನಟಿ; ಇಂಥ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಯೋಚನೆಯನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದ ಉರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ
"ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬುವುದೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಟಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶ್ರಮದ ಹಾದಿ ಮತ್ತು ಹಣೆಬರಹ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅವರ ನಡುವೆ ಫ್ಯಾನ್ ವಾರ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಕೇವಲ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಕುಳಿತ ಉರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ?
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ನಟಿ ಉರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ (Urvashi Rautela) ಸದಾ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಬಾರಿ ಮಿಂಚಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಅನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಒಂದು ಎಐ (Artificial Intelligence) ಚಿತ್ರ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಉರ್ವಶಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಎಐ ಚಿತ್ರದ ವಿವಾದ?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಎಐ ಫೋಟೋವೊಂದು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯರ "ಸ್ಥಾನಮಾನ" ಅಥವಾ "ಹೈರಾರ್ಕಿ"ಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಮಹಾರಾಣಿಯಂತೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಪಕ್ಕದ ಸಣ್ಣ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್, ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಉರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ ಅವರು ಕೆಳಗೆ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವರು ಉಳಿದವರಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರುವಂತೆ ಈ ಚಿತ್ರವಿತ್ತು.
ಈ ವಿಷಕಾರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ: ಉರ್ವಶಿ ಕಿಡಿ
ಈ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಉರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ, ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬುವುದೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಟಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶ್ರಮದ ಹಾದಿ ಮತ್ತು ಹಣೆಬರಹ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅವರ ನಡುವೆ ಫ್ಯಾನ್ ವಾರ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಕೇವಲ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿಭೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಷಕಾರಿ (Toxicity) ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ" ಎಂದು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
1,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಗೌನ್!
ಕಾನ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ 2026ರಲ್ಲಿ (ವರದಿಯ ಅನ್ವಯ) ಉರ್ವಶಿ ತಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕವೇ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಜೋಲಿಪೋಲಿ ಕೌಚರ್ (JoliPoli Couture) ವಿನ್ಯಾಸದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಗೌನ್ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (155 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು.
ಉರ್ವಶಿ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು:
ಸದ್ಯ ಉರ್ವಶಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಣದೀಪ್ ಹೂಡಾ ಜೊತೆಗಿನ 'ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶ್ 2' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣದ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಂಗಲ್', 'ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೋಸ್' ಮತ್ತು 'ಕಸೂರ್ 2' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೇಸನ್ ಡೆರುಲೋ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಬಂಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರ ನಡುವೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಉರ್ವಶಿ ನೀಡಿರುವ ಈ ಉತ್ತರ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, "ಮಹಿಳೆಯರು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವಿಸಬೇಕು" ಎಂಬ ಅವರ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.