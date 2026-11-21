2026 ರ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್' 6 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ 'ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಕ್ಕೂ ಎರಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭವು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.
ಮುಂಬೈ: 2026 ರ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ (DPIFF) ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರ ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರವು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಜೇತ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು, ಆರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕಾಂತಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಅರ್ಥಾತ್ ನವೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವು ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿನಿಮಾ, ದೂರದರ್ಶನ, ಸಂಗೀತ, ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ನಾದ್ಯಂತದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿತು. ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಿನಿಮಾ, ದೂರದರ್ಶನ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮನರಂಜನೆಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನೀಡುವ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಿನಿಮಾ ಗೌರವವಾದ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಮೊದಲಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾದ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಸಿನಿಮಾವು ವಿಮರ್ಶಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಇದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವಿಮರ್ಶಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
41 ಗೌರವ
ಈ ವರ್ಷದ ಆವೃತ್ತಿಯು 41 ಗೌರವಗಳನ್ನು ಕಂಡಿತು, ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರುಗಳು ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಧುರಂಧರ್ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ, ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಅಭಿನಯ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಅವರು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು, ಶಾಶ್ವತ್ ಸಚ್ದೇವ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಆದಿತ್ಯ ಧಾರ್, ಜ್ಯೋತಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಲೋಕೇಶ್ ಧರ್ ಅವರಿಗೂ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ವರ್ಷದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು 2026
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ: ಧುರಂಧರ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ: ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ (ಧುರಂಧರ)
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ: ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ (ಧುರಂಧರ್)
ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರು/ನಿರ್ಮಾಪಕರು: ಆದಿತ್ಯ ಧರ್, ಜ್ಯೋತಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಲೋಕೇಶ್ ಧರ್ (ಧುರಂಧರ)
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ: ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ (ಧುರಂಧರ್)
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ: ಶಾಶ್ವತ್ ಸಚ್ದೇವ್ (ಧುರಂಧರ್)
ಧುರಂಧರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಬಗ್ಗೆ:
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು B62 ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ, ಧುರಂಧರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ನಿಜ ಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ವಿಶೇಷ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಹೈ-ಆಕ್ಟೇನ್ ಸ್ಪೈ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಆರ್ ಮಾಧವನ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪವರ್ಹೌಸ್ ತಂಡವೇ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು.
DPIFF ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು 2026 ರಲ್ಲಿ ಇತರ ವಿಜೇತರು
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ: ಅನೀತ್ ಪಡ್ಡಾ (ಸೈಯಾರಾ)
ವಿಮರ್ಶಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ: ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1
ವಿಮರ್ಶಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ: ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ (ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1)
ವಿಮರ್ಶಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ: ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಧರ್ (ಹಕ್)
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟ: ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ (ಛಾವಾ)
ಕಾಮಿಕ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ: ರಿತೇಶ್ ದೇಶಮುಖ್ (ಹೌಸ್ಫುಲ್ 5)
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆ: ರೇಶು ನಾಥ್ (ಹಕ್)
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಿರುಚಿತ್ರ: ಮಾಧುರಿ - ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ (ಸಯ್ಯದ್ ಶಾಹಿದ್ ಖಾನ್)
ವಿಶೇಷ ಗೌರವಗಳು
ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ: ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್
ಸಂಗೀತ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ: ಇಳಯರಾಜ
ವರ್ಷದ ಕಲಾವಿದ: ಕರಣ್ ಔಜ್ಲಾ
ವರ್ಷದ ಹಾಸ್ಯನಟ: ಸಮಯ್ ರೈನಾ
ಸಂಗೀತ
ವರ್ಷದ ಹಾಡು: ಸಾಯಾರ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ: ಫಹೀಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ (ಸೈಯಾರಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್)
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೀತರಚನೆಕಾರ: ಇರ್ಷಾದ್ ಕಾಮಿಲ್ (ಸಯ್ಯಾರ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್)
OTT ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸರಣಿ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೆಬ್ ಸರಣಿ: ದಿ ಬಾ***ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ (ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್): ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ (ದಿ ಬಾ***ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್)
ವೆಬ್ ಸರಣಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ: ಜೈದೀಪ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ (ಪಾಟಾಲ್ ಲೋಕ ಸೀಸನ್ 2)
ವೆಬ್ ಸರಣಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ: ಶೆಫಾಲಿ ಶಾ (ದೆಹಲಿ ಕ್ರೈಮ್ ಸೀಸನ್ 3)
ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ (ವೆಬ್ ಸರಣಿ): ವಿನಯ್ ಪಾಠಕ್ (ಗ್ರಾಂ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ)
ಟಿವಿ
ವರ್ಷದ ದೂರದರ್ಶನ ಸರಣಿ: ತಾರಕ್ ಮೆಹ್ತಾ ಕಾ ಊಲ್ತಾ ಚಶ್ಮಾ
ದೂರದರ್ಶನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ: ಅಮರ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ (ಕ್ಯುಂಕಿ ಸಾಸ್ ಭಿ ಕಭಿ ಬಹು ಥಿ 2)
ದೂರದರ್ಶನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ: ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ (ಕ್ಯೂಂಕಿ ಸಾಸ್ ಭಿ ಕಭಿ ಬಹು ಥಿ 2)
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ
ವರ್ಷದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲಾವಿದ: ಟೇಲರ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್
ಜಾಗತಿಕ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ: ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ: ಅವತಾರ್: ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಆಶ್
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ: ಪಾಲ್ ಥಾಮಸ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ (ಒನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಅನರ್)
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ: ಮೈಕೆಲ್ ಬಿ ಜೋರ್ಡಾನ್ (ಸಿನ್ನರ್ಸ್)
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ: ಜೆಸ್ಸಿ ಬಕ್ಲಿ (ಹ್ಯಾಮ್ನೆಟ್)