ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಒಮ್ಮೆ ಸೈನಿಕನಾಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು! ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷದಿಂದ ಆರ್ಮಿ, ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಬಳಿಕ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟರಾದರು. ಅವರ ಬದುಕಿನ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಅನಂತ್ ನಾಗ್! ತೂಕ ಕಡಿಮೆ, ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷದಿಂದ ಸೇನೆಯಿಂದಲೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಎಂದರೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಅವರ ಸಹಜ ಅಭಿನಯ, ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ದಶಕಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ರಂಜಿಸಿರುವ ಈ ನಟನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಬೇರೆಯದೇ ಕನಸಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರುವ ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಯುದ್ಧದ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಸೈನಿಕನಾಗುವ ಆಸೆ
1962ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು 1965ರ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧಗಳು ಯುವ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದವು. ದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಾಯ್ನಾಡನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸೈನಿಕರ ಸಾಹಸ ಅವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಗಳ ಬಳಿಕ ತಾವೂ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಬಲವಾಗಿತ್ತು.
ಅವರಿಗೆ ಆಗಲೇ Auxiliary Cadet Corps (ACC) ಮತ್ತು National Cadet Corps (NCC) ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕನಸನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆರ್ಮಿ, ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಿರಾಸೆ!
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಯುವಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇಹದ ತೂಕ ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸೇನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಸೇರಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಹೀಗೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅವರ ಆಸೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೇ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು.
ಸೈನಿಕನಾಗದ ಯುವಕ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಹೊಸ ದಾರಿ!
ಸೇನೆಯ ಕನಸು ಕೈಗೂಡದಿದ್ದಾಗ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಎದುರಾಯಿತು. ಓದಿನಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ರಂಗಭೂಮಿ ಲೋಕ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೊಂಕಣಿ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ರಂಗಭೂಮಿಯ ಅನುಭವ ಅವರೊಳಗಿನ ನಟನನ್ನು ಹೊರತಂದಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅವರ ಕಲಾ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿತು.
'ಸಂಕಲ್ಪ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರವೇಶ
ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅನಂತ್ ನಾಗ್, 1973ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕನ್ನಡದ 'ಸಂಕಲ್ಪ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಯುವಕ, ಕೊನೆಗೆ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದರು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ದಾರಿ ತೆರೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಈ ಘಟನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ.