ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 5, 2026ರಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ..
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ದೀಪಾವಳಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ ಈ ಜೋಡಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 5, 2026ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ದೀಪಾವಳಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇವರನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಈ ಜೋಡಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಜೋಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೊರಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಯಿತು. ಮನರಂಜನಾ ಸುದ್ದಿತಾಣಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಸ್
ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದರು. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳು ಸಿಂಗಲ್ ಫೋಟೋಗೆ ಕೇಳಿದರೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಬದಲಾಗಿ, ಇಡೀ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಪತಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒರಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಜೋಡಿ
ಈ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ದಪ್ಪನೆಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುವ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗುವ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಶೇರ್ವಾನಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಳೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.
ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ಜೋಡಿಯ ಲುಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಇವರ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು "ಐಟಿ ಕಪಲ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು "ಫೈನಲಿ!" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು "ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್ ಡ್ಯುಯೋ ಅಂಡ್ ಹೌ!" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾರೆಯರ ದಂಡು
ಇನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮನೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರ ಸಂಗಮವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರು ಆಯೋಜಿಸುವ ದೀಪಾವಳಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್. ಬಚ್ಚನ್ ಜೋಡಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕೂಡ ಈ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನದಿಂದ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ವರ್ಷದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ರಿಯೂನಿಯನ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು.