ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 1997ರ 'ಸಿಂಹದ ಮರಿ' ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಎಂಬ ಯುವಕನ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯ ಕೊಲೆಯ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಆತ ಸೇಡಿನ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಸಿಮ್ರಾನ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಹಂಸಲೇಖ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪ್ಪನ ಸಾವಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಿವಣ್ಣ! 'ಸಿಂಹದ ಮರಿ' ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ನಾಯಕನ ಕಥೆ!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ವಿಶೇಷ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 1997ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಸಿಂಹದ ಮರಿ' ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಸಿಮ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಂ ರಾಜು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.
'ಸಿಂಹದ ಮರಿ' ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯೇನು?
ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ವಿಶ್ವ ಎಂಬ ಯುವಕ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಡವರು ಹಾಗೂ ದುರ್ಬಲರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಹಿಸದ ಸ್ವಭಾವ ಆತನದು. ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವ ಮತ್ತು ನೊಂದವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಗುಣ ಆತನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಕಥೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಾವಿನ ಹಿಂದಿರುವ ನಿಜವಾದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಆತನ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಬಡವರ ಪರ ಹೋರಾಡುವ ಯುವಕನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೋವು, ಕುಟುಂಬದ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತೀಕಾರದ ಹೋರಾಟ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಚಿತ್ರಕಥೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಹೇಗಿದೆ?
ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಥೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಎಸ್.ಎಸ್. ಡೇವಿಡ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಪರಾಜ್ ಬಿಳಿದಾಳೆ ಕೂಡ ಚಿತ್ರಕಥೆ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂ.ಎಸ್. ರಮೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬರಹಗಾರರು ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಪರಿಚಯ, ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಆತ ನಡೆಸುವ ಹೋರಾಟ, ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ತಂದೆಯ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತೀಕಾರದ ಹಾದಿ ಹೀಗೆ ಕಥೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆದಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.
ಶಿವಣ್ಣ, ಸಿಮ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ತಾರಾಗಣದ ವಿಶೇಷತೆ
ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವಿಶ್ವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಸಿಮ್ರಾನ್ ಉಷಾ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣಂ ರಾಜು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಹನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬಿಕಾ, ವಜ್ರಮುನಿ, ಧೀರೇಂದ್ರ ಗೋಪಾಲ್, ಅವಿನಾಶ್, ಸುಧೀರ್ ಮತ್ತು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹಂಸಲೇಖ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ. ಟಿ. ಜನಾರ್ಧನ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಆರ್. ಜನಾರ್ಧನ್ ಸಂಕಲನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ತಾಯಿಯ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಶ:
ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಸೇಡಿನ ಕಥೆಯ ನಡುವೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಮಮತೆಯ ಭಾವನೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಗನ ಒಳಿತನ್ನೇ ಬಯಸುವ ತಾಯಿಯ ಕಾಳಜಿ, ಆಕೆಯ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಮಗನ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ನಾಯಕನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಆತನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕಥೆಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟು? ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಸುಮಾರು ₹3.5 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಕೆಲವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ವಿತರಕರ ಗಳಿಕೆಯ ನಿಖರ ದಾಖಲೆಗಳೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಗಳಲ್ಲೊಂದು.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಈ ಚಿತ್ರವು 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಶಿವಣ್ಣನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಶಿವಣ್ಣನ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟರು, ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ಸಿಂಹದ ಮರಿ' ಕೇವಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಯುವಕನ ಕಥೆಯನ್ನೂ ಹೇಳುವ 90ರ ದಶಕದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ. ಶಿವಣ್ಣನ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದು.