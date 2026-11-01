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- Aishwarya Rai Birthday: ದೇವದಾಸ್ನಿಂದ ಧೂಮ್ 2 ವರೆಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ 10 ಬೆಸ್ಟ್ ಲುಕ್ಸ್
Aishwarya Rai Birthday: ದೇವದಾಸ್ನಿಂದ ಧೂಮ್ 2 ವರೆಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ 10 ಬೆಸ್ಟ್ ಲುಕ್ಸ್
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ: ದೇವದಾಸ್ ಚಿತ್ರದ ಪಾರೋ ಪಾತ್ರದ ಸೀರೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಜೋಧಾ ಬಾಯಿಯ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಹಾಗೂ ಧೂಮ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಸುನೇರಿಯ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಅವತಾರದವರೆಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ತೆರೆಮೇಲೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ 10 ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲುಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೂಲಕವೂ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ, ರಾಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹಾಗೂ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಲೀಸಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.
ಹೃದಯ ಒಡೆದ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿರಲಿ, ಮೊಘಲ್ ರಾಣಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿರಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಸೆಳೆಯುವ ಅವರ 10 ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲುಕ್ಸ್ಗಳತ್ತ ಒಂದು ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ದೇವದಾಸ್: ಪಾರೋ ಪಾತ್ರದ ಬೆಂಗಾಲಿ ಸೀರೆ ಲುಕ್
ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ 'ದೇವದಾಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪಾರೋ ಪಾತ್ರ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಸ್ಟ್ ಲುಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆಗಳು, ಭಾರಿ ಒಡವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದವು.
'ಡೋಲಾ ರೇ ಡೋಲಾ' ಹಾಡಿನ ಕೆಂಪು-ಬಿಳಿ ಸೀರೆ ಐಕಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಮದುವೆಯ ನಂತರದ ನೀಲಿ ಸೀರೆ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಈ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಗಳು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾರೋಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಯಣವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟವು.
ಜೋಧಾ ಅಕ್ಬರ್
ಅಶುತೋಷ್ ಗೌರಿಕರ್ ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಿನಿಮಾ 'ಜೋಧಾ ಅಕ್ಬರ್'ನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಜೋಧಾ ಬಾಯಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಗಳು ಮೊಘಲ್ ದರ್ಬಾರ್ ಮತ್ತು ರಜಪೂತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ರಾಜಮನೆತನದ ಗತ್ತನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದವು.
ಭಾರಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಇರುವ ಲೆಹೆಂಗಾ, ಕುಂದನ್ ಒಡವೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದುಪಟ್ಟಾಗಳು ಅವರ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದವು.
ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೇ ಸನಮ್
1999ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೇ ಸನಮ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಡವೆಗಳು ಆ ಪಾತ್ರದ ಲವಲವಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದವು.
'ನಿಂಬೂಡಾ' ಮತ್ತು 'ಆಂಖೋನ್ ಕಿ ಗುಸ್ತಾಖಿಯಾನ್' ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿನ ಅವರ ಲುಕ್ ಇಂದಿಗೂ ಫೇಮಸ್. ಎಥ್ನಿಕ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಲೀಸಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು.
ಧೂಮ್ 2
ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಬಂದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ, 'ಧೂಮ್ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುನೇರಿಯಾಗಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅವರ ಮಾಡರ್ನ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ಗಳು, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಕ್ರೇಜಿ ಕಿಯಾ ರೇ' ಹಾಡಿನ ಲುಕ್ ಭಾರಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಿತ್ರದ ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.
ಚೋಖೇರ್ ಬಾಲಿ
ರಿತುಪರ್ಣೋ ಘೋಷ್ ಅವರ ಬೆಂಗಾಲಿ ಸಿನಿಮಾ 'ಚೋಖೇರ್ ಬಾಲಿ'ಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಬಿನೋದಿನಿ ಎಂಬ ಯುವ ವಿಧವೆಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಗ್ಲಾಮರಸ್ ರೋಲ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೀರೆ, ಕಡಿಮೆ ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ ಬಿನೋದಿನಿ ಪಾತ್ರದ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.
ತಾಲ್
ಸುಭಾಷ್ ಘಾಯ್ ಅವರ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಹಿಟ್ 'ತಾಲ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಒಲವಿರುವ ಮಾನ್ಸಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. 'ತಾಲ್ ಸೇ ತಾಲ್ ಮಿಲಾ' ಹಾಡಿನ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಲುಕ್ ಅವರ ಬೆಸ್ಟ್ ಲುಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅವರ ಔಟ್ಫಿಟ್ಗಳು ಚಿತ್ರದ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದವು.
ಏ ದಿಲ್ ಹೈ ಮುಷ್ಕಿಲ್
ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರ 'ಏ ದಿಲ್ ಹೈ ಮುಷ್ಕಿಲ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸಬಾ ತಲಿಯಾರ್ ಖಾನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಕವಯಿತ್ರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು.
ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು, ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಕೋಟ್ಗಳು ಅವರ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ನಲ್ಲಿದ್ದವು. ಹಿಂದಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಟನೆ ಎರಡೂ ಹೊಸತನದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು.
ಉಮ್ರಾವ್ ಜಾನ್
ಜೆ.ಪಿ. ದತ್ತಾ ಅವರ 2006ರ ಪಿರಿಯಡ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಫೇಮಸ್ ಕವಯಿತ್ರಿ ಉಮ್ರಾವ್ ಜಾನ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದರು. ಹಳೆಯ ಲಕ್ನೋದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಲುಕ್ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು.
ಭಾರಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಇರುವ ಅನಾರ್ಕಲಿ, ಸುಂದರವಾದ ದುಪಟ್ಟಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಡವೆಗಳು ಆ ಕಾಲದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದವು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಲುಕ್ ಈ ಪಾತ್ರದ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.
ರೈನ್ಕೋಟ್
ರಿತುಪರ್ಣೋ ಘೋಷ್ ಅವರ 'ರೈನ್ಕೋಟ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರಜಾ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಐಶ್ವರ್ಯಾ, ತಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಇಮೇಜ್ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರು.
ಸಿಂಪಲ್ ಸೀರೆ, ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲದ ಮುಖ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಗಳಿಲ್ಲದೆಯೂ ಕೇವಲ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು.
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