ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತಕ್ಕಾಗಿ 10-12 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ರಾವಣ ತಾಂಡವ್ನಂತಹ ಹಾಡುಗಳು ಹಲವು ಬಾರಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೊಂಡಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.23): ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಅವರು ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲು ಸುಮಾರು 10ರಿಂದ 12 ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ರೆಹಮಾನ್, ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ (IFFI)ದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತದ ಕೆಲಸ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಹಲವು ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಹಲವು ಬಾರಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ‘ರಾವಣ ತಾಂಡವ್’ ಹಾಡನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ರೆಹಮಾನ್, ಆ ಹಾಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗುವ ಅಂತಿಮ ರೂಪ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು 12ರಿಂದ 13 ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
“ನಾವು ‘ರಾಮಾಯಣ’ದ ಸಂಗೀತ, ಥೀಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ಸಂಯೋಜನೆಗಳು 12-13 ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಿವೆ. ‘ರಾವಣ ತಾಂಡವ್’ ಹಾಡು ಕೂಡ 12-13 ಬಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆವು” ಎಂದು ರೆಹಮಾನ್ ಹೇಳಿದರು.
‘ರಾಮಾಯಣ’ಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ರೆಹಮಾನ್
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾವು ಹಲವು ವೃತ್ತಿಪರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿಯೂ ರೆಹಮಾನ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಸೃಜನಶೀಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಎಂದರು. “‘ರಾಮಾಯಣ’ದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಸುಮಾರು 10-12 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಸೃಜನಶೀಲ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ಇರಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಆ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ತಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ರೆಹಮಾನ್, “ಒಂದು ಯೋಜನೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಾಗ ಮತ್ತು ಅದು ನನ್ನ ಕಲಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಷಣೆ ನೀಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಇಡೀ ತಂಡವೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ” ಎಂದರು.
ರೆಹಮಾನ್-ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ
‘ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1’ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತ ಆಲ್ಬಂನಲ್ಲಿ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಗಾಯಕರು ಈ ಆಲ್ಬಂಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಬಂನ ‘ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್’ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ರಾವಣ ತಾಂಡವ್’ ಹಾಡಿಗೆ ವಿಶಾಲ್ ದಡ್ಲಾನಿ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಸೀತಾಸ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್’ ಹಾಡನ್ನು ಎ.ಆರ್. ಅಮೀನ್, ವೈಶಾಲಿ ಸಾಮಂತ್, ರಕ್ಷಿತಾ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ಅಂತರಾ ನಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಬಂನ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಕವಿ ಕುಮಾರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ‘ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್’ ಹಾಡಿನ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಆವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ‘ರಾಮ ಥೀಮ್’ ಕೂಡ ಸಂಗೀತ ಆಲ್ಬಂನಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಕೇಳುಗರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಹಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿದ್ದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇವೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೆಲವರು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
₹4,000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ‘ರಾಮಾಯಣ’
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಸಿನಿಮಾ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು ₹4,000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ಯಶ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಗೀತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದರೂ, ‘ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1’ ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹920 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ₹1,693 ಕೋಟಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.