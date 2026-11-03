ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಎ.ಕೆ.47' ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಸಿನಿಮಾ. ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ DTS ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. 175 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು ಭರ್ಜರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ 'ಎ.ಕೆ.47': ಮೊದಲ DTS ಸಿನಿಮಾ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಎ.ಕೆ.47' ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. 1999ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.
ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ DTS ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ!
'ಎ.ಕೆ.47' ಚಿತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಎಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ DTS ಸೌಂಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಧ್ವನಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸವಾಗಿತ್ತು.
ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹೊಸ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ DTS ಸೌಂಡ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೊಸ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿತು.
ಶಿವಣ್ಣನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾ
ಈ ಚಿತ್ರ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 50ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಮು ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಚಾಂದಿನಿ, ಓಂ ಪುರಿ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿತ್ತು.
ಕಥೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದುಕಿನ ಸುತ್ತ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ನಾಯಕನ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ರೋಚಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾದ ಹಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಚಿತ್ರದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ್ದವು. ಹಿಂದಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳೂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದವು. ಶಿವಣ್ಣನ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಓಂ ಪುರಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು
'ಎ.ಕೆ.47' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 175 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತು. ಆ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಇವೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ಎ.ಕೆ.47' ಕೇವಲ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ DTS ಸೌಂಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೆರೆದ ಮಹತ್ವದ ಚಿತ್ರವೂ ಹೌದು. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾಗಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ.