Sandalwood: ನಾನು ಯಶ್ಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಲ್ಲ: ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಕನ್ನಡದ ನಟಿ
ತಾವು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಜೊತೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಾಗಿ ಎಂದು ಕನ್ನಡದ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉತ್ತರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಹ-ನಟಿಯರು ಆಶ್ವರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ
ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವಾಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ತಂಗಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಟಿಯ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ನಟಿಯರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ
ನಟಿಯರಾದ ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ರವಿ ಮೂವರು ಯುಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಮೂವರ ಪೈಕಿ ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇರ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದ ಉತ್ತರಗಳು ನೋಡುಗರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸಂದರ್ಶನದ ನೋಡಿದ ವೀಕ್ಷಕರು, ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೂಪರ್, ಇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನೋಡುಗರ ಹೊಸ ಕ್ರಶ್ ಆದ್ರು ಅರ್ಚನಾ!
ಹೌದು, ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಸಂದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ನೋಡುಗರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ಅರ್ಚನಾ ಅವರು ಸದ್ಯದ ಕ್ರಶ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ನಾನು ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಚನಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ಯಾಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ತಂಗಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಇಷ್ಟ
ಸಂದರ್ಶಕ ಯಶ್ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ನಟಿಸಲು ಇಷ್ಟವೇ ಎಂದು ಮೂವರು ನಟಿಯರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂವರು ಹೌದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅರ್ಚನಾ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತಂಗಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಚನಾ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ರವಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಈ ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ?
ಬೆಂಗಳೂರಿನವರಾದ ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ, ಡಿಯರ್ ಸತ್ಯ, ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್, ತ್ರಿಪಲ್ ರೈಡಿಂಗ್, ವಿಜಯಾನಂದ, ಮೇಡ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಬೇಕಾಹಗಿದ್ದಾರೆ, ಪಾರೆಸ್ಟ್, ಮಾರ್ಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಬಿ.ಆರ್.ಶರತ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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