ಕೇನ್ಸ್ 2026 ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್‌ಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆಯೇ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. L'Oreal ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಚಾರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ.

L'Oreal ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನ ಕೇನ್ಸ್ 2026 ಪ್ರಚಾರ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ರಾಯಭಾರಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಕೇನ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್‌ಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

Add Asianetnews Kannada as a Preferred SourcegooglePreferred

ಕೇನ್ಸ್ 2026 ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್‌ಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆಯೇ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. L'Oreal ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಚಾರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದರ ಗ್ಲಾಮರ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೇರೆಯೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ.

ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: "ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?" ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ, ಕೇನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್‌ನಲ್ಲಿ L'Oreal ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಲುಕ್‌ಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಪ್ರಚಾರ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸದೇ ಇರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ.

Related Articles

Related image1
ಸೊಸೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ಅವರಮ್ಮ ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ: ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್
Related image2
Cannes 2026: ಕೇನ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್‌ಗೆ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಪ್ರಯಾಣ: 'ಸ್ಟೇನ್ ಅಲೈವ್' ಎಂದಿದ್ದೇಕೆ?

ಈ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ವಯೋಲಾ ಡೇವಿಸ್, ಇವಾ ಲೊಂಗೋರಿಯಾ ಮತ್ತು ಹೆಲೆನ್ ಮಿರೆನ್ ಅವರಂತಹ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ನಿರಾಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

View post on Instagram

2003ರಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ L'Oreal ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಅವರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಕೇನ್ಸ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ

ಈ ವಿವಾದದ ನಡುವೆಯೂ, L'Oreal ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ, ಆಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿ, ಮೂವರೂ ಕೇನ್ಸ್ 2026ಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೂ, ಪ್ರಚಾರ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಇನ್ನು, ಈ ಪ್ರಚಾರ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕೇನ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್‌ಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ರಿವೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಗಮನ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗ್ಲಾಮರ್, ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವಾದದೊಂದಿಗೆ, ಕೇನ್ಸ್ 2026 ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಸುವ ಮೊದಲೇ ಸುದ್ದಿಯಾಗಲು ಶುರುಮಾಡಿದೆ.