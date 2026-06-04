ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅನೇಕರಿಗೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಉಪಾಸನಾ ಕಾಮಿನೇನಿ ಕೊನಿಡೆಲಾ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಪತ್ನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ..
ಉಪಾಸನಾ ಕಾಮಿನೇನಿ ಕೇವಲ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪತ್ನಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂಚೂಣಿ ನಾಯಕಿ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಕಾರಿಯಾಗಿ, ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಕುಟುಂಬದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಲೇ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅನೇಕರಿಗೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಉಪಾಸನಾ ಕಾಮಿನೇನಿ ಕೊನಿಡೆಲಾ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಪತ್ನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಉಪಾಸನಾ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖರು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಕಾರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬಲವಾದ ಗುರುತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉಪಾಸನಾ ಅವರು ಜುಲೈ 20, 1989 ರಂದು ಪ್ರಭಾವಿ ಕಾಮಿನೇನಿ-ಅಪೋಲೋ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ಶೋಬನಾ ಕಾಮಿನೇನಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅಪೋಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿ. ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು. ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಉದ್ಯಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇವರು ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಉಪಾಸನಾ ಅವರು ಅಪೋಲೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಪೋಲೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಇವರು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಉಪಾಸನಾ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಜೋಡಿ 2011 ರಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಜೂನ್ 14, 2012 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ದೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇವರನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಪೋಲೋ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಭಾವಿ ಮಹಿಳೆ
ವ್ಯವಹಾರದ ಹೊರತಾಗಿ, ಉಪಾಸನಾ ತಮ್ಮ ಲೋಕೋಪಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ, ಸಮುದಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಶೈಲಿಯು ವ್ಯಾಪಾರದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಬಲ ಉದ್ಯಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಉಪಾಸನಾ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿ, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕಿ ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಪಯಣವು, ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ನ ಆಚೆಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.