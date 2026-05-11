ಕೇನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ 2026ಕ್ಕೆ (Cannes Film Festival 2026) ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ರಿವೇರಿಯಾಗೆ ಹೊರಟಿರುವ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಝಲಕ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 'tinted and unbothered' ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ, L'Oreal Paris ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಲಿಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು, ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸ್ಟೋರಿಗೆ 'stain alive' ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೀ ಗೀಸ್ ಅವರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಾಡು 'Stayin' Alive' ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಇದೇ ಹಾಡನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಲಿಪ್ಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಆಲಿಯಾ ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ, ಅವರು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಉದ್ದನೆಯ ಕೋಟ್ ಧರಿಸಿ, ಜೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.
L'Oreal ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಆಲಿಯಾ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಲಿಯಾ, ಈ ಬಾರಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ L'Oreal Paris ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವವು ಮೇ 12 ರಿಂದ ಮೇ 23 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಗಣ್ಯರು ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ 'ಆಲ್ಫಾ' ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಆಲಿಯಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 'ಆಲ್ಫಾ' ಎಂಬ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶರ್ವರಿ ವಾಘ್, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಕೂಡ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ದಿ ರೈಲ್ವೇ ಮೆನ್' ಸರಣಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಶಿವ್ ರಾವೈಲ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷನ್-ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.