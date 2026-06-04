ಶೂಟಿಂಗ್ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ. ವಾಸು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಮನೋರಮಾ ಅವರ ಪತಿ ಅದೇ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು! ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಪಿ. ವಾಸು ಅವರು ದಂಗಾಗಿ ಹೋದರು.
ಪತಿ ನಿಧನರಾದರೂ ಕಣ್ಣೀರು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ನಟಿಸಿದ 'ಆಚಿ' ಮನೋರಮಾ: ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಆ ಘಟನೆ!
ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕು ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ, ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಬಣ್ಣದ ಮುಖವಾಡದ ಹಿಂದೆ ಎಂತಹ ನೋವಿನ ಕಥೆಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿ ಬದ್ಧತೆ ಎಂದರೆ ಏನು? ನಟನೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಎಂತಹುದು? ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಂತಕಥೆ ಮನೋರಮಾ (Manorama) ಅವರು ನೀಡಿದ ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಆಚಿ' ಎಂದೇ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ಮನೋರಮಾ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಟಿಯಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 1500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದವರು. ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತಹ ಈ ನಟಿ, ಏಳು ಮಂದಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಏಕೈಕ ನಟಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು. ಆದರೆ ಇವರ ನಟನಾ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಿನಿರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ಉಳಿದುಹೋಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ತಂಬಿ' ಶೂಟಿಂಗ್
ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ. ವಾಸು ಅವರು ಈ ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸುವ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು 1991ರ ಸಮಯ, ಪಿ. ವಾಸು ಅವರು ಪ್ರಭು ಅಭಿನಯದ 'ಚಿನ್ನ ತಂಬಿ' (Chinna Thambi) ಎಂಬ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮನೋರಮಾ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೃಶ್ಯದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದರು.
ಶೂಟಿಂಗ್ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ. ವಾಸು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಮನೋರಮಾ ಅವರ ಪತಿ ಅದೇ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು! ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಪಿ. ವಾಸು ಅವರು ದಂಗಾಗಿ ಹೋದರು. "ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೋರಮಾ ಅವರು ಹೇಗೆ ನಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ? ತಕ್ಷಣ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸೋಣ" ಎಂದು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದೇ ಬೇರೆ! ಪತಿಯ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಮನೋರಮಾ ಅವರು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ, ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಾಗ, ಮನೋರಮಾ ಅವರು ಅಚಲವಾಗಿ "ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸೆಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ, ನೂರಾರು ಕಲಾವಿದರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದುಃಖದಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವಾಗಬಾರದು. ನಾನು ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ನಂತರ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರನ್ನಾಗಿಸಿದರು.
ನಾನು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ
ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೋರಮಾ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದರೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಪತಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಟನೆ ಮುಗಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಫ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದರು. ಆ ದಿನದ ಅವರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡವೇ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿತ್ತು. "ನಾನು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಆ ದಿನ ಅದನ್ನು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ" ಎಂದು ಪಿ. ವಾಸು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೋರಮಾ ಅವರ ಈ ಗುಣವೇ ಅವರನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿದೆ. ಅಣ್ಣಾದೊರೈ, ಕರುಣಾನಿಧಿ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರ ನಾಟಕಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಎಂಜಿಆರ್, ಜಯಲಲಿತಾ, ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರಂತಹ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಚಿತ್ರಗಳವರೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಕಲೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 'ಆಚಿ' ಮನೋರಮಾ ಅವರೇ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವರ ಬದುಕು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ.