ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಂಗಳಮುಖಿ ಹಿನಾ ಬಲೋಚ್ ನೀಡಿರುವ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಇಡೀ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ತೀವ್ರ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. "ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಜನರು ಸಲಿಂಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಜನರು ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ದೇಶದ ಬಹಿರಂಗ ರಹಸ್ಯವೊಂದನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬುತ್ತಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದೆ.
ಹಿನಾ ಬಲೋಚ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
'ಕ್ವೀರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್' ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಿನಾ ಬಲೋಚ್ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 'ಸ್ಟ್ರೈಟ್' ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಹಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಓಪನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ನನ್ನ ಒಬ್ಬಳ ಮಾತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಒತ್ತಡ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟರ್ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಲಿಂಗಕಾಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವುದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಿನಾ, "ಜನರು ತಮ್ಮ ನೈಜ ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಸದಾ ಅಡ್ಡ ತರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಆಂತರಿಕ ಲೈಂಗಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ನಾನು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಚುವುದು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣಿನಂತೆ ಉಡುಗೆ ತೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಏಟು ತಿನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತದೋ ಎಂಬ ನಿರಂತರ ಭಯದಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ," ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕಹಿಯಾದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು
ಹಿನಾ ಬಲೋಚ್ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 'ಸಿಂಧ್ ಮೂರತ್ ಮಾರ್ಚ್' ಎಂಬ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳಮುಖಿ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಅಪಹರಣದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 'ಖ್ವಾಜಾ ಸೀರಾ' ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೌರವವಿಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಲೇ, ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತೊರೆದು ಈಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸದ್ಯ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
