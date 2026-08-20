ಸತತ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ 2036ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ 20 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು Equirus ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಚೀನಾದಂತೆ ಶೇ.18ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 20 ಅಂಶಗಳ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ವರದಿ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ.
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಸೇವಾ ವಲಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತಂದರೆ 2036ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ 20 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು Equirus ರಿಸರ್ಚ್ ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ 20 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ದಾಟಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಸದ್ಯ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸುಮಾರು 3.7 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇದೆ. 20 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪಬೇಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಈಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 5.5 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಾಲರ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶೇ. 18ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೇಕು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಅನಿಸಿದರೂ, ಚೀನಾ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 'ಚೀನಾ ಸುಮಾರು $1.7 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇದ್ದಾಗ, ಸತತ 11 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶೇ. 18ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು' ಎಂದು ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾರತ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ವರದಿಯ ಆಶಯ.
20 ಅಂಶಗಳ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ವರದಿಯು 20 ಅಂಶಗಳ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು 5 ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ - ನೈಜ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಸೇವಾ ವಲಯ, ಮತ್ತು ಜೀವನಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರುವುದು, ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಖಾಸಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಸೆಳೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲವಿಲ್ಲದೆ ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಸುಮಾರು 5.2 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು Equirus ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಲಹೆಗಳು
ಸಿಂಗಾಪುರದ 'Temasek' ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ್ದೇ ಆದ ಸಾರ್ವಭೌಮ ನಿಧಿಯನ್ನು (India sovereign fund) ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವರದಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 249 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರಂಭಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಹಣವನ್ನು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.
ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಟಿ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಮಾನಗೊಳಿಸುವುದು, ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಧಾರಿತ ಬಾಂಡ್ಗಳತ್ತ ತಿರುಗಿಸುವುದು, ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ಟಿಡಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಶೇ. 5ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ವರದಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಬಂಡವಾಳ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾಕ್ಕಿಂತ ಭಾರತ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ!
ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಭಾರತ ಸದ್ಯ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇ. 0.8ರಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ (R&D) ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, R&Dಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದು, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಸಾಧನೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನುದಾನ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ವರದಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಚಾಲಕಶಕ್ತಿ ಸೇವಾ ವಲಯ
ಸೇವಾ ವಲಯವು ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಚಾಲಕಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 54ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವಲಯ, ಶೇ. 65ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು 2 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಿಂದ 11 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಿಸಿಸಿ ನೀತಿಯನ್ನು (National GCC policy) ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ಈಗಿರುವ 1,800 ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು 5,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ 470-600 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು 20-25 ಮಿಲಿಯನ್ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ. ಟರ್ಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 21 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು Equirus ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ
ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಜಾರಿಯಾದರೆ, ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವು ಶೇ. 10.5ರಿಂದ ಶೇ. 14.2ಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು ಎಂದು Equirus ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, 20 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗುರಿ ತಲುಪಲು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶೇ. 3-3.6ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 'ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರಷ್ಟೇ, ಅದು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ' ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಹಣಕಾಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಇದು ಲಾಭದಾಯಕ. ಈ ಸುಧಾರಣಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 3.4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ ನೇರ ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದರಿಂದ ಸಿಗುವ ನೇರ ಲಾಭ ಸುಮಾರು 7.9 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ. ಅಂದರೆ, ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 4.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
20 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಹಾದಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ" ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಚೀನಾದ ಅನುಭವವು ಭಾರತ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 2036ರ ವೇಳೆಗೆ 20 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪುವುದು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಬಂಡವಾಳ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಸೇವೆಗಳು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
(ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)