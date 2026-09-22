ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ 75 ವರ್ಷಗಳ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ 'ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಪ್' 5 ಓವರ್ಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಚಂಡಮಾರುತದ ಕಾರಣ ಕಡಿತಗೊಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಪರದಾಡಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದವರೆಗೂ ಸಾಗಿದ ಈ ರೋಚಕ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೇವಲ 2 ರನ್ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೂರದರ್ಶನ ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವು ಕ್ರೀಡಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ದೈತ್ಯ ತಂಡವಾದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿರುವ ಜಪಾನ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ತಂದಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಐದು ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತುದಿಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಗೂ ಅಸಾಧಾರಣ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಜಪಾನ್ನಂತಹ ಹೊಸಬ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಪರದಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಈ ರೋಮಾಂಚಕ ಹಣಾಹಣಿ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದವರೆಗೂ ಸಾಗಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಕೇವಲ 2 ರನ್ಗಳ ರೋಚಕ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತು.
ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮೈತ್ರಿ ಮತ್ತು ಚಂಡಮಾರುತದ ನಡುವೆ ನಡೆದ 'ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಪ್'!
ಈ ಅಪರೂಪದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 'ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಪ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ 75 ವರ್ಷಗಳ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಸ್ನೇಹಪರ ಸರಣಿಯಾಗಿತ್ತು. ಜಪಾನ್ನ ತೋಚಿಗಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಚಂಡಮಾರುತ ಎದುರಾದ ಕಾರಣ ಮೈದಾನವು ತೇವಗೊಂಡು ಆಟ ತಡವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಲಾ 5 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರಂತಹ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 32 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ನೀವು ನೀಡಿದ ಸುದ್ದಿಯ ವಿವರವಾದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಓದಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು 5 ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
5 ಓವರ್ಗಳ ರೋಮಾಂಚನ: ಭಾರತದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಯೂರಿದ ಜಪಾನ್!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ 'ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಪ್' ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವು ಕ್ರೀಡಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಯಿತು. ಕೇವಲ 5 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ತುದಿಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಜಪಾನ್ನಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರಾಗಿರುವ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಅನುಭವಿ ಹಾಗೂ ಅಸಾಧಾರಣ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಪರದಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದವರೆಗೂ ರೋಮಾಂಚನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಕೊನೆಗೂ ಕೇವಲ 2 ರನ್ಗಳ ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿತು. ಜಪಾನ್ ನೀಡಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟವು ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
30 ಎಸೆತಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಗ್ರಾಮ: ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವೆಂದರೆ 20 ಅಥವಾ 50 ಓವರ್ಗಳು. ಆದರೆ 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ. ಐಸಿಸಿ (ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ) ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಐಸಿಸಿಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಆಟ ನಡೆದರೆ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಧಿಕೃತ 'ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ' (T20I) ಪಂದ್ಯವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಜಪಾನ್ ಕೂಡ ಐಸಿಸಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿಯು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಮಳೆ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು DLS: 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮಗಳು!
ಐಸಿಸಿಯ ಟಿ20 ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಳೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ತಂಡವು ಕನಿಷ್ಠ 5 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ 5 ಓವರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಟ ನಡೆದರೆ, ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 'ಫಲಿತಾಂಶವಿಲ್ಲ' (No Result) ಎಂದು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಐಸಿಸಿಯ ಪ್ರಮುಖ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್) ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಓವರ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳೂ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ; ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬೌಲರ್ ಗರಿಷ್ಠ 1 ಓವರ್ ಮಾತ್ರ ಬೌಲ್ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಪವರ್ಪ್ಲೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಹ ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಮರುನಿರ್ಧರಿಸಲು ಡಕ್ವರ್ತ್-ಲೂಯಿಸ್-ಸ್ಟರ್ನ್ (DLS) ನಿಯಮವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
2005 ರಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕನಿಷ್ಠ ಓವರ್ ಸೂತ್ರ: ಇತಿಹಾಸವೇನು?
ಮಳೆ ಬಾಧಿತ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಪುರುಷರ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದ 2005 ರಲ್ಲೇ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೇಶೀಯ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ನಿಖರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಓವರ್ಗಳ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂಬ ಏಕರೂಪದ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಇದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲು ನೆರವಾಗಿದೆ.
ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮೈತ್ರಿ ಹಾಗೂ ತೋಚಿಗಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು!
ಈ ಪಂದ್ಯವು ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ 75 ವರ್ಷಗಳ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ 'ಮಾರುತಿ-ಸುಜುಕಿ ಕಪ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿತವಾಗಿತ್ತು. ಜಪಾನ್ನ ತೋಚಿಗಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಮೈದಾನ ತೇವಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಲಾ 5 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಪಾನ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಟಗಾರರು ಕೇವಲ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 32 ರನ್ಗಳು! 33 ರನ್ಗಳ ಸುಲಭ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಜಪಾನ್, ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದವರೆಗೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೆವರಿಳಿಸಿತು. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ಗೆ ಗೆಲ್ಲಲು 8 ರನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 4 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜಪಾನ್ ಸೂಕ್ತ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿ 2 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ನೇಹಪರ ಪಂದ್ಯವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಪುಟವಾಗಿ ದಾಖಲಾಯಿತು.