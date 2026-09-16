2009ರ IPLನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾಣ್ಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹1.9 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅವರು 243 ರನ್ ಹಾಗೂ 7 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೂ, ಬಾಲ್-ಬೈ-ಬಾಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೌಲ್ಯ ₹16.83 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಅವರ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೌಲ್ಯ ತಂಡದ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಮನಾಗಿತ್ತು.
₹1.9 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ, ₹17 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯ! ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾಣ್ರ ಅಸಲಿ IPL ಕಥೆ
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರನ್, ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ಆಟದ ಪ್ರಭಾವವೇ ಹೆಚ್ಚು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. 2009ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾಣ್ ಅವರ ಕಥೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ.
₹1.9 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿ, ₹17 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯ!
2008ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾಣ್ಗಾಗಿ $475,000, ಅಂದಿನ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹1.9 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿತ್ತು.
2009ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಯೂಸುಫ್ 243 ರನ್ ಹಾಗೂ 7 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಾಲ್-ಬೈ-ಬಾಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹16.83 ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು.
ನಾಲ್ಕೇ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ₹5.24 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯ!
ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ಕೇಪ್ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆಗಿತ್ತು. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ 15 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.
ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 16 ರನ್ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾಣ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಜಂತಾ ಮೆಂಡಿಸ್ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 6, 2, 6, 4 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ 18 ರನ್ಗಳು ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಋತುವಿನ ರನ್ಗಳ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ 243 ರನ್ಗಳೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಆದರೆ ಮಾದರಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೌಲ್ಯವೇ ಸುಮಾರು ₹5.24 ಕೋಟಿ!
ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ಯೂಸುಫ್
ಇದಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ಡೆವಿಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಯೂಸುಫ್ ಅದ್ಭುತ ಆಟವಾಡಿದರು. 144 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ 64 ರನ್ಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು.
ಆಗ ಯೂಸುಫ್ ಕೇವಲ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 62 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಗ್ರೇಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಜೊತೆ 83 ರನ್ಗಳ ಮುರಿಯದ ಜೊತೆಯಾಟ ನಡೆಸಿ, 9 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ತಂಡ ಗೆದ್ದಿತು. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಅಂದಾಜು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹5.07 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಮಾದರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಮನಾದ ಮೌಲ್ಯ!
ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಯೂಸುಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 19 ರನ್ ನೀಡಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಅವರು, ನಂತರ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 24 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಅವರ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೌಲ್ಯವೇ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದ ಸುಮಾರು ₹1.9 ಕೋಟಿಗೆ ಸಮನಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮೀರಿತ್ತು.
₹1 ಹೂಡಿಕೆಗೆ ₹8.8 ಮೌಲ್ಯ!
ಒಟ್ಟು 13 ಪಂದ್ಯಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ, ಯೂಸುಫ್ ಸುಮಾರು 478 ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾದರಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಣಕಾಸಿನ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಸುಮಾರು ₹16.83 ಕೋಟಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು ₹1.91 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ₹8.8ರಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬ ಅಂದಾಜು. ಇದು ಸುಮಾರು 783% ರಿಟರ್ನ್ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.
2009ರ ₹1.9 ಕೋಟಿ ಇಂದಿನ ₹1.9 ಕೋಟಿಯಲ್ಲ!
ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಿದೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ವೇತನ ಮಿತಿ $5 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಯೂಸುಫ್ಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ $475,000 ಮೊತ್ತವು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಟಗಾರರ ಬಜೆಟ್ನ ಸುಮಾರು 9.5% ಆಗಿತ್ತು.
ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ₹1.9 ಕೋಟಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ರಭಾವ
ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾಣ್ರ 2009ರ ಋತುವಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಅವರ ನಿರಂತರತೆಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಪಂದ್ಯ ತಿರುವು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿತ್ತು.
ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ 243 ರನ್ ಮತ್ತು 7 ವಿಕೆಟ್ ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಅಂಕಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟಕ ಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ₹1.9 ಕೋಟಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹16.83 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬ ಈ ಮಾದರಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಅವರ 2009ರ IPL ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.